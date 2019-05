Convocan a víctimas de recorte en apoyos federales a movilizarse

**En Veracruz se está generando gran inconformidad, porque con respecto al antiguo programa «Prospera», rasuraron el padrón de beneficiarios y dejaron a sólo el 10 por ciento. Y encima, el monto del apoyo disminuyó para cada familia.

La Crónica de Chihuahua

8 de mayo, 17:03 pm

Xalapa, Veracruz.- En algunos municipios del estado han empezado a entregarle a la gente las tarjetas del programa que sustituirá al anterior «Prospera», sin embargo, se está generando inconformidad entre los beneficiarios porque en todos los lugares han recortado el anterior padrón y sólo han dejado al 10% o menos de los que estaban inscritos

Esto quiere decir, que al 90% los están dejando fuera, además de que, como ya se sabía, el monto del apoyo ha disminuido para cada familia, y el número de familias se redujo.

Hacemos un llamado al pueblo afectado a que no se quede callado, a que no permita que atropellen sus derechos, hay que organizarse e ir a exigir a las oficinas regionales de la Secretaría del Bienestar que no se recorte el padrón de beneficiarios, y que al contrario, se entreguen las tarjetas de inmediato.

Antorcha está dispuesta a encabezar esta demanda justa y lo hará en los municipios en donde tenemos presencia.

