Constantes riñas entre colonos y «piperos» por falta de agua

23 de junio, 08:35 am

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Vecinos de las colonias conocidas como los “Kilómetros” denunciaron que tienen más de un mes tolerando no sólo las incomodidades de una inadecuada provisión de agua para sus familias, sino hasta las riñas entre ciudadanos desesperados y choferes de pipas.

Ellos son los mismos que se manifestaron durante la noche del miércoles pasado para exigir un mayor suministro de agua potable,

“Algunos se desesperan y les gritan de cosas, y luego los ‘piperos’ les dicen que sólo están haciendo su trabajo. Se dicen de cosas, muy feo. Todo esto tiene desde Semana Santa, nos han estado dejando cinco tambos por familia y pues no nos alcanza para nada”, dijo Ofelia Reyes Fernández, residente de la colonia del Kilómetro 27.

Ella estuvo presente en la manifestación y mencionó que las autoridades les dijeron que a partir del próximo lunes les estarían suministrando el doble de agua a la semana –10 tambos–; además de que les prometieron que se adecuaría un pozo especial para que las pipas puedan cargar agua sin tener que viajar más, agilizando así el servicio.

“La mayoría estamos conformes con eso, pero hay algunos vecinos que no. Nosotros sólo esperamos que de verdad nos cumplan. De necesitar yo creo que con unos 15 tambos estaríamos bien, pero ya con 10 nos conformamos”, dijo Ofelia, quien vive con dos de sus hijas y tres nietos pequeños.

La mujer relató que cada verano el uso de agua es una de las mayores preocupaciones de quienes viven en aquel sector. Sin embargo, antes se les dejaba que se abastecieran de toda la que requirieran.

“En invierno no, los chiquillos no quieren ni bañarse por el frío; pero en verano, los tiene que bañar uno hasta tres veces, además usamos aires, es imposible”, dijo.

La noche del miércoles pasado, cientos de vecinos de las diferentes colonias que se ubican en esta área, a cercanías de la carretera a Casas Grandes, decidieron manifestarse y bloquear por más de tres horas la carretera.

La acción incluyó la retención de dos funcionarios de primer nivel de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), así como propició el atropello de un hombre que tuvo que ser llevado a un hospital.

Se trató de residentes de las colonias que se ubican en el trecho que abarca desde el kilómetro 20 al 33.

Los colonos aseguran que desde hace varias semanas se les ha disminuido el abasto de agua potable a través del servicio de pipas.

“Llegan y se saltan las casas. No es suficiente, el agua se va en puro lavar ropa y limpiar la casa. Ahorita ya llevamos seis tambos, pero nada más me habían dejado tres el lunes. Aquí no han vuelto a pasar y no volverán a pasar hasta el otro lunes”, contó Miguel Ángel Días González, quien vive en la colonia del kilómetro 33.

Dijo que a la semana, su familia compuesta por su mujer y sus hijos gastan un promedio de 12 tambos, de los cuales tienen que comprar nueve, cada uno sale en 20 pesos, es decir, que gasta 180 pesos a la semana sólo en el agua.

“A veces pasan, se les acaba y ya no alcanza mi hija, entonces viene y me pide agua. Esta semana nada más me dejaron tres tambos, y pues quién sabe cuándo vuelvan a venir”, dijo otra de las residentes de la colonia del kilómetro 29.

Ayer, este medio pudo comprobar el servicio que ofrecen las pipas que mandó tanto Gobierno del Estado, como la JMAS.

En cada esquina, bajo la reverberación del sol, fueron observados vecinos que esperaban a ver si pasaba alguna de las unidades para solicitarles que les llenara alguno de sus recipientes.

Esperan que a partir del lunes, la cantidad de agua que se les entregue sea mayor.

