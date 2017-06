Congreso de Chihuahua está obligado a legislar el matrimonio igualitario

La Crónica de Chihuahua

2 de junio, 13:50 pm

Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado de Chihuahua ha ignorado reiteradamente el mandato de la Suprema Corte de Justicia en materia de matrimonios igualitarios y sólo está legislando aquello que le da votos, denunció Mercedes Fernández, representante de la comunidad lésbico- gay de Chihuahua.

Señaló que, en lugar de trabajar en el marco de los derechos humanos, los diputados están perdidos en campañas políticas y en una posición de total rechazo a legislar por dicha comunidad.

“Lo que no está en la ley no existe. Tienen una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte y se la han pasado por el arco del triunfo. No les interesa. Es como si para ellos siguiéramos siendo ciudadanos de segunda o tal vez de tercera porque están ponderando a algunos otros grupos, que igual merecen respeto, pero la comunidad LGTB también vota, también decide, hace ciudadanía y exigencias”, manifestó.

Fernández consideró que la Legislatura en funciones está igual o peor que la anterior y parece que los chihuahuenses tienen un Congreso al que hay que ir a persignarse todos los días.

