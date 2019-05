Confirman que van a la marcha del miércoles 22, los antorchistas de la capital

“Compañeros: ¿estamos dispuestos a quedarnos en plantón y permanecer firmes en la Plaza Hidalgo cuando le toque el turno a nuestros grupos?” Y respondió el grito unánime y los cuerpos se levantaron y corearon a mano alzada: “¡De ahí no nos vamos, si solución no encontramos!”

Chihuahua, Chih.- En reunión extraordinaria de comités y dirigentes, los antorchistas de la capital del estado confirmaron su decisión de asistir ellos, e hicieron pública la decisión –ya consensada en cada grupo- de las bases de colonos, estudiantes y profesores, para participar en la marcha de protesta que realizará su organización este ya muy próximo 22 de mayo.

El día 22, miércoles, comisiones de 17 municipios de la entidad, se darán cita a las 10 de la mañana en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la explanada frente a la Facultad de Derecho, para tomar rumbo al Centro de la ciudad. Avanzarán por los carriles de norte a sur solamente, dejando libre la circulación del Metrobús, así como los carriles de la Avenida Universidad en dirección de sur a norte. El contingente avanzará constantemente sin crear taponamientos, y llegará a la Plaza Hidalgo, donde se instalará un plantón que se quedará ahí por tiempo indefinido.

“Compañeros antorchistas de Chihuahua, nos vemos en la marcha, ni un paso atrás. Estamos pidiendo la intervención del Gobernador Javier Corral Jurado, porque sus funcionarios, lejos de resolver las demandas del pueblo pobre, sólo se dedican a maniobrar, a poner trabas a la solución de nuestras peticiones”, les dijo Lenin Nelson Rosales Córdova, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Chihuahua a sus compañeros líderes, en su intervención en la asamblea de este domingo.

¿Qué es lo que piden los antorchistas? Cosas básicas a las que todo mexicano tiene derecho, como son: Regularización de la primaria de nueva creación de Punta Oriente, de la secundaria de la colonia 11 de Febrero, de los Cecytes de Delicias, de Cuauhtémoc y de la capital; dotación de sus lotes para vivienda a solicitantes que tienen muchos años de haber entregado al Gobierno sus documentos y el enganche; paquetes de materiales para mejoramiento de la vivienda. Hay muchas otras peticiones, relativas todas a obras públicas y acciones de gobierno, que se encuentran por escrito en el pliego petitorio que ha entregado el Comité Estatal en la oficina del Gobernador Corral Jurado, una vez por cada año que lleva su administración.

¿Qué es lo que han obtenido? Todas las demandas responden a necesidades de la población, necesidades sociales de urgente solución, cuya atención es materia de responsabilidad de la administración estatal, y todas ellas han sido sistemáticamente ignoradas y minimizadas por los funcionarios que están encargados de resolverlas.

“Compañeros: ¿estamos dispuestos a quedarnos en plantón y permanecer firmes en la Plaza Hidalgo cuando le toque el turno a nuestros grupos?”

Y respondió el grito unánime y los cuerpos se levantaron y corearon a mano alzada: “¡De ahí no nos vamos, si solución no encontramos! ¡De ahí no nos vamos, si solución no encontramos!”

