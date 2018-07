Condena Antorcha acusaciones de pacto con Morena en Texcoco

**Es falso que Antorcha pactara con Morena a cambio de la regularización de tierras. porque el «periodista» calla que el 50% de la tierra en Texcoco es irregular, en tanto que las colonias de Antorcha sólo representan el 0.18 por ciento del territorio.

La Crónica de Chihuahua

30 de julio, 08:07 am

Texcoco.- Brasil Acosta, líder del Movimiento Antorchista en Texcoco, criticó la falta de ética periodística y de profesionalismo del columnista del diario “La Razón”, Mauricio Flores que en su columna “Gente detrás del dinero”, sin fundamentos acusa al Movimiento Antorchista de pactos con Morena Texcoco.

“Mauricio Flores, ya ha atacado a Antorcha Campesina en el 2009. Este antecedente es importante, porque ya desde entonces se revela una actitud antiantorchista y, al propio tiempo, revela su falta de profesionalismo en su actuar como periodista”.

Entre las acusaciones hechas por Flores en contra del Movimiento Antorchista se encuentra un pacto con Morena a cambio de la regularización de tierras a lo que Brasil Acosta indicó que “el señor no sabe, o si sabe no lo dice, que el 50 por ciento de los terrenos de Texcoco NO son regulares y que las colonias de Antorcha sólo representan el 0.18 por ciento del territorio de Texcoco, de lo cual se deduce que la falta de regularización NO es un problema de Antorcha, más bien, es un problema que debe resolverse en el municipio y que Higinio Martínez, cuando vino AMLO a Texcoco, fue el tema principal que le planteó, de tal suerte que la regularización es una necesidad y no un acuerdo con el Movimiento Antorchista”.

Asimismo, el “periodista”, sin mostrar datos, indica que Morena ganó en las colonias donde Antorcha ejerce un supuesto férreo control, a lo que el líder social de Texcoco contestó: “Falso por partida doble. Antorcha NO ejerce ningún control férreo en las colonias y es falso también que Morena ganara “abrumadoramente”, pues con un poquito de razonamiento matemático vería el señor Flores que la decisión mayoritaria de quienes habitan en las colonias de Antorcha fue en contra de Morena (Colonia Víctor Puebla: votos en contra de Morena, 1926 y Morena obtuvo 1,150, con la aclaración de que una parte de Cuautlalpan votan en esa sección electoral, 4687; en la colonia Leyes de Reforma, votos en contra de Morena, 985 y Morena obtuvo 733) y en muy pocas comunidades de Texcoco ganó la oposición a Morena”.

Desmintió abiertamente la urbanización de 250 hectáreas colindantes con el polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “sin fundamento, esta acusación, ya que yo como dirigente Antorchista firmé un acuerdo para no promover nuevos asentamientos urbanos en Texcoco. Lo cual por el contrario sí hizo el ayuntamiento con el rancho San Javier”.

“Es claro que el señor Mauricio Flores, vuelve a faltar a la verdad y vuelve a cometer el mismo error que en 2009: “analizar” con el estómago lo que debe analizarse con la serenidad de un periodista objetivo y apegado a la verdad”, concluyó Brasil Acosta.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---