Con muchísima más pena que gloria, se extingue el Gobierno de Javier Corral

** ¿Alquien se acuerda de aquello de “educación gratuita”? Como candidato, Corral Jurado prometió que, nomás llegando a la gubernatura, habría educación gratuita en las universidades. Muy pronto lo desmintió su secretario de Educación. Era falso.

13 de febrero, 07:05 am

Por Marco Antonio Martínez Soto

Sin pena ni gloria fenece la administración del Gobernador Javier Corral jurado. Antes del triunfo electoral en 2016, la expectativa de las propuestas de campaña volcó a los ciudadanos a las urnas electorales esperando un verdadero cambio que permitiera el desarrollo armónico del estado, las propuestas que tocaron las fibras más sensibles de los chihuahuenses fueron; abatir la inseguridad y la violencia, luchar contra la corrupción, llevar ante la justicia a Cesar Duarte, trabajo para mejorar las condiciones a los más, mejorar de la educación actual en todos los niveles, educación superior gratuita, acabar las prácticas clientelares, salud para todos y de calidad, pensiones dignas de los trabajadores, entre muchas más, pero que en la realidad no pasaron de ser solo promesas que no se cumplieron.

No ha pasado tanto tiempo, pero como las promesas se olvidan, ¿alquien se acuerda de aquello de “educación gratuita”? Como candidato, Corral Jurado prometió en campaña que, nomás llegando a la gubernatura, habría educación gratuita en las universidades, sin importar las calificaciones de los aspirantes. Pero más tardo que perezoso, Pablo Cuarón, primer secretario de Educación y Cultura del estado, salió a desmentir a su jefe: “Eso fue promesa con el corazón, mas no con la razón, pues las finanzas del estado no lo permiten”. Y ahí acabó aquella promesa que tantas simpatías le acarreó al candidato.

Desde el inicio de la administración del Gobernador Javier Corral, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, depositó de manera formal un pliego de peticiones donde se enarbolan las demandas más sentidas y urgentes.

Primero, Educativas, que consisten en el reconocimiento de una Escuela Primaria de Nueva Creación en Punta Oriente, una Escuela Secundaria en la colonia 11 de febrero y una Escuela preparatoria en la colonia Vistas Cerro Grande, que vienen funcionando desde la anterior administración en la ciudad de Chihuahua; el Subsidio para las Casas del Estudiante Antonio Sosa Perdomo, albergues estudiantiles que durante 35 años han brindado hospedaje y alimentación a jóvenes estudiantes de las zonas indígenas y rancherías del Estado de nivel secundaria, preparatoria y universidad.

Segunda, Paquetes de material para mejoramiento de vivienda subsidiado, que consiste en 10 sacos de cemento, donde el beneficiario paga una tercera, paquetes de láminas galvanizadas que permitan realizar la reparación de los techos de las casas dañadas, sobre todo en la zona serrana y en las periferias urbanas, donde es la única forma de reparar las humildes viviendas de adobe y block.

Tercera, Terrenos o lotes de interés social para vivienda en Delicias, Hidalgo del Parral, Jiménez, Cuauhtémoc y Chihuahua capital. Durante todo el período de Javier Corral, ninguno de estos grupos solicitantes recibió un solo lote para vivienda, y la situación se agrava con la carencia que la autoridad no atiende, como en Hidalgo del Parral, donde desde la administración anterior fueron asignados 100 lotes a familias muy humildes en la colonia Parral Vive (renombrada como Federico Ferro Gay) que incluso comenzaron a pagarlos, porque ya les fueron sorteados con la asignación individual de manzana y lote por funcionarios de la actual administración, pero aunque parezca increíble, jamás les fueron entregados físicamente y hasta ahorita no han podido resolver este problema, demostrando así la ineptitud e indolencia del gobierno corralista.

Sin embargo, la prepotencia y arrogancia propia del gobierno de Javier Corral jurado se replicó en los funcionarios de tercera y cuarta, que una semana sí y otra también, dieron a los estudiantes, padres de familia, campesinos y colonos, quienes semanalmente se apersonaron en las dependencias gubernamentales buscando alternativas de solución, sin encontrar en los funcionarios la más mínima sensibilidad para atención de sus necesidades. Destaca por su arrogancia y prepotencia el Secretario de Educación, quien tuvo el descaro y desfachatez de acusar de delincuentes a los padres de familia y maestros que se atrevieron, ante la necesidad manifiesta, a abrir los centros escolares e incluso después de haber realizado y pagado con recursos propios de los peticionarios, los estudios de factibilidad, requisito impuesto por la Secretaria de Educación. De nada valieron todos los argumentos interpuestos por los padres, nada se pudo hacer ante la actitud inamovible de los funcionarios; destaca por su insidia, prepotencia y arrogancia la antropóloga Liliana Rojero, quien desde la Subdirección de Educación, hizo uso de su poder para agredir, amenazar a los padres de familia y a los docentes, quienes brindan el servicio educativo sin ninguna remuneración; sus furibundos ataques tienen la intención de desalentar la unidad indestructible entre alumnos, maestros y padres de familia que siguen dando la heroica lucha por el reconocimiento de sus escuelas.

En el mes agosto 2019, ante la negativa de las peticiones después de algunas marchas, instalaron los inconformes un plantón enfrente del Palacio de Gobierno, solicitando la intervención directa del Lic. Javier Corral Jurado. Durante 19 días con sus noches estuvieron esperando la atención de sus demandas, sin encontrar la más mínima intención de resolver, y los ataques mediáticos no se dejaron esperar; en este tiempo hizo su magistral aparición el Director de Gobernación Joel Gallegos, quien a nombre del Gobierno del Estado se comprometió a resolver las demandas de los peticionarios. Después de dos años y a pesar de la terrible pandemia del Covid-19, la lucha continúa: los días martes, contingentes de estudiantes, padres de familia, maestros, campesinos y colonos, con cartulinas y banderolas siguen exigiendo atención a sus necesidades urgentes.

En cuanto a los delitos de inseguridad y violencia, la estadística del Gobierno del Estado arroja los siguientes datos: Chihuahua ocupó en el segundo semestre del 2020, el tercer lugar nacional en incidencia de homicidios dolosos, el cuarto lugar en delitos sexuales, el quinto lugar en los delitos de robo de vehículos y narco-menudeo, respectivamente en tasa por cada 100 mil habitantes. En los primeros seis meses del año, en el estado de Chihuahua ocurrieron mil 431 homicidios dolosos que representa el 56% de los registrados durante 2019 (según la Fiscalía, reportó 2 mil 585 asesinatos); los feminicidios suman al año 212, teniendo un primer lugar Ciudad Juárez con 879 asesinatos, es decir, más de 60%, y en delitos de género en esa ciudad fronteriza se registraron 124.

En cuanto a los actos de corrupción, un reportaje del noticiero ADN40 documenta que el gobernador tiene al menos 28 funcionarios de primer y segundo grado que son presuntos familiares directos y políticos en la nómina del Gobierno Estatal. Dentro de lista destaca su cuñada Yadira Zelene Ortiz Gamboa, quien tiene la plaza de secretaria de Titular de Dependencia en el despacho del Ejecutivo, entre otros familiares más.

En ranking de desempeño de los gobernadores de febrero 2021 (en esta medición es el promedio final de las calificaciones otorgadas por los ciudadanos a los gobernadores en materia de seguridad, manejo de finanzas, superación de pobreza, creación de empleo y manejo de la pandemia Covid-19), Javier corral se ubica en el número 24, en donde prácticamente todos los índices que fueron calificados, el Lic. Javier Corral salió reprobado.

Hoy en el estado de Chihuahua, el Movimiento Antorchista se presenta como una verdadera alternativa de organización, de trabajo y de lucha, ante la enorme crisis económica, política y sanitaria que azota al país y al estado; la solución tiene que ser el pueblo mismo, educado, organizado y dispuesto a luchar pacífica y democráticamente, por mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Súmate.

