Con mentadas y abucheos reciben a AMLO en Minatitlán

*Reclamos de justicia, abucheos, mentadas, leyendas en mantas exigiendo seguridad, aunque también muestras de apoyo, así recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en Minatitlán, Veracruz.

26 de abril, 13:39 pm

Entre reclamos de justicia, mantas para exigir seguridad y también muestras de apoyo, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió del aeropuerto de Minatitlán, en Veracruz, donde fue recibido por una multitud.

Cuitláhuac García, gobernador de la entidad, dio la bienvenida al mandatario federal al descender del avión y lo acompañó a la salida abarrotada por decenas de personas, quienes buscaban acercársele para expresar alguna petición de manera verbal y por escrito.

Ante las demandas de justicia que le expresó la población veracruzana, el Presidente dijo en tono sereno «vengo a eso» y los convocó a asistir por la tarde a la Plaza de Minas.

Otro hombre se le acercó para expresarle «18 años siguiéndote, apoyándote, terco con ustedes, no me voy a dar por vencido, me pediste las demandas, ¿y las tomas de nota de Romero Deschamps?».

«Después hablamos, eso es politiquería», respondió López Obrador en un tono más molesto y posteriormente abordó el vehículo que lo trasladaría a un evento privado.

