Con Morena en Tláhuac ¡No habrá regularización de las colonias pobres!

**El alcalde morenista, Raymundo Martínez Vite, contestó cínicamente: “Yo igual que los actuales vecinos, cuando llegué a Tláhuac no había servicios, no entiendo por qué ahora la gente no está dispuesta a esperar”.

La Crónica de Chihuahua

24 de abril, 21:21 pm

Por Nancy Grajeda

Después de que 2 mil antorchistas realizamos una manifestación por la calles de Tláhuac en demanda de solución a necesidades elementales de obras y servicios de los tlahuaquenses pobres, entre ellas la regularización de colonias pobres en esta demarcación, el alcalde morenista, Raymundo Martínez Vite, salió de la comodidad de su oficina y ante la multitud de antorchistas que lo demandaba se comprometió a entregar un proyecto para la regularización de los que él llama con desprecio “asentamientos irregulares” y citó para una reunión a nuestros representantes, a la que acudieron de manera puntual y respetuosa.

Sin embargo, en esta reunión este funcionario al preguntarle cuándo va a cumplir su promesa de regularizar las más de cien colonias pobres de Tláhuac, en donde habitan por más de 30 años, más de 7 mil familias, contestó cínicamente: “yo igual que los actuales vecinos, cuando llegué a Tláhuac no había servicios, no entiendo por qué ahora la gente no está dispuesta a esperar”.

Con esta respuesta lo único que demuestra Martínez Vite es un desprecio muy grande ante el sufrimiento y las carencias de servicios de sus gobernados. El alcalde sabe porque fue a hacer su campaña política en estas colonias y les habló a la gente de frente y le prometió el apoyo, y juró y perjuró que con él se iba a contar con agua, drenaje, electricidad, escuelas, banquetas, pavimento y seguridad, para que nuestros compañeros puedan vivir igual que sus conciudadanos en Tláhuac.

Ahora que Raymundo Martínez Vite está sentado en la silla del poder, simple y llanamente se le olvidaron todas sus promesas, y que para llegar hasta donde está tuvo que valerse del voto popular de gente que realmente creyó en un verdadero cambio y ahora igual que Andrés Manuel López Obrador obrador, Presidente de México, el alcalde morenista de Tláhuac no le va a dar a los pobres de estas comunidades las obras y servicios que requieren para vivir como verdaderos mexicanos, para muestra basta un botón: cuando los tlahuaquenses se le acercan para recordarle sus promesas, de este funcionario sólo reciben burlas y cinismo desbordado, porque a él no le importa quedarle chico al cargo y ser el hazmerreír de Tláhuac por su incompetencia.

Una sola cosa debe quedarle clara a Martínez Vite, que junto con nuestros compañeros antorchistas de la Ciudad de México, a cuya cabeza está la Arquitecta Gloria Brito Nájera, vamos a seguir nuestra enérgica lucha hasta conseguir una de nuestras demandas más importantes, la regularización de nuestras colonias, porque las familias que habitan estos lugares han sido condenados a vivir de una forma inhumana a carecer de servicios básicos sólo por el hecho de habitarlas por necesidad y el gobierno sólo se lava las manos ahora a pesar de que hay promesas de regularizarlas.

La lucha sigue porque ya están cayendo las caretas de estos personajes que se pusieron la máscara dulce para engañar a los más necesitados y hacerlos que creyeran en ellos, pues bien, lo lograron, pero los más pobres de nuestro país, que son mayoría, ya están despertando de su letargo y dándose cuenta de la triste realidad, que ahora las cosas van de mal en peor, así que sigamos adelante y que nadie nos detenga para lograr un verdadero cambio de raíz, no un engaño en el que pretenden mantenernos detenidos.

