«Con Antorcha me pasó igual que con la música, en cuanto la conocí me enamoré»: Enrique Bátiz

25 de abril, 15:28 pm

Hidalgo.- El maestro Enrique Bátiz Campbell, músico filarmónico mexicano reconocido a nivel internacional, deleitó a miles de espectadores con la interpretación de obras de L. Van Beethoven y F. Chopin, en el Teatro San Francisco de la ciudad de Pachuca.

Entre los espectadores se encontraba el diputado de la bancada antorchista, Telesforo García Carreón, la dirigente estatal de Antorcha en Hidalgo, Guadalupe Orona Urías, así como el secretario de Obras Públicas en Pachuca, Eduardo Sánchez Rubio, en compañía de su familia.

“Experimentemos un gran Amor y sensibilidad con la música de Beethoven, dejémonos llevar y levitemos con estas hermosas sinfonías compuestas por este gran artista de la historia de la música”, mencionó Enrique Bátiz al comenzar su interpretación.

Asimismo, recalcó, "Con Antorcha me pasó igual que con la música; en cuanto la conocí me enamoré”, además dijo que es muy importante que se vuelva a instruir la educación musical en las primarias y secundarias, pues es muy importante, “no se me haría raro que alguien me dijera que nunca había escuchado algo así y que le gustará, pues la música solita se encarga de aclamar”.

¿Quién es Enrique Bátiz?

Enrique Bátiz Campbell (1942) es un director de orquesta mexicano. Nacido en la Ciudad de México, fue un niño prodigio musical, a la edad de 5 años dio su primera presentación pública de piano. Trabajó como director en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, actualmente dirige la Orquesta Sinfónica del Estado de México la cual fundó en 1971 y ha actuado como director huésped de la Royal Philharmonic Orchestra. Ha grabado obras como la Obertura 1812, Ernani, Carmen, Rigoletto, El Mesías, Los planetas, Pagliacci, La Traviata, El lago de los cisnes, Madame Butterfly, las nueve sinfonías de Beethoven, las seis de Tchaikovsky, la obra orquestal de Joaquín Rodrigo así como el repertorio sinfónico mexicano más representativo. Su discografía incluye más de 100 grabaciones orquestales.

La Sonata No. 8 de L. Van Beethoven titulada “Patética” y la Sonata No. 2 y “Heroica” de F. Chopin, fueron las principales interpretaciones hechas por el Maestro Bátiz. Entre cada una de las interpretaciones regalaba un poco de la biografía e historia de tales autores, con la finalidad de ubicar en el momento y época en las que fueron realizadas.

Guadalupe Orona Urías otorgo un reconocimiento y agradeció la importante interpretación del Batiz Campbeel, asimismo expresó su regocijo al poder presentar espectáculos culturales de tal magnitud para el pueblo pobre de México, debido a que el concierto no tuvo ningún costo.

“Felicito la gran labor de Antorcha al interesarse en la cultura del pueblo y acepto compaginar con los ideales de la organización, ya que quien podría odiar una causa tan justa como lo es Antorcha Campesina”, culminó Enrique Batiz Campbell.

