¿Cómo se reprime a un artista y se deja libre a un asesino?

**No tengo duda de que esto no es otra cosa que el resultado de la 4T, porque estas actitudes que pueden parecer individuales y focalizadas en un municipio, no lo son... podemos identificar estas actitudes particulares como parte de una campaña nacional.

La Crónica de Chihuahua

8 de marzo, 21:01 pm

Yadira Ponce González

Increíble lo que hemos visto en Quintana Roo: alrededor de 15 policías y 3 patrullas del municipio de Othón P. Blanco, enviados por el presidente municipal, detuvieron a estudiantes que realizaban una colecta publica para el sostenimiento de la Casa de Estudiantes “Felipe Carrillo Puerto”, en la que habitan más de 50 estudiantes de escasos recursos. Mientras que algunos de los colectores pasaban el bote a los transeúntes, otros más interpretaban bailes folklóricos en la banqueta. En lugar de ser apoyados por las autoridades, éstas los amenazan con clausurarles el Albergue Estudiantil, y no es ésta la primera vez que Otoniel Segovia, presidente municipal, hostiga y amenaza a los estudiantes con aniquilar su lugar de residencia y estudios.

No tengo duda de que esto no es otra cosa que el resultado de la 4T, porque estas actitudes que pueden parecer individuales y focalizadas en un municipio, no lo son: sabemos perfectamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no oculta que desprecia al Movimiento Antorchista, sino que a lo largo de su gestión no se ha cansado de calumniarnos y de azuzar a todos los gobernantes que son de su misma tendencia política, a hacer igual, y de esa manera podemos identificar estas actitudes particulares como parte de una campaña nacional.

Pero aquí es necesario preguntar si es justo, si tiene algo que ver con el respeto a la ley o a la falta de respeto hacia ella. ¿Es necesario que la policía agreda a los estudiantes? ¿Es justo que se vayan decenas de agentes a reprimir, a encarcelar a profesores, a artistas, a estudiantes por el solo hecho de hacer una colecta pública para un objetivo honorable? ¿Y el combate a la delincuencia? ¿No deberían esas fuerzas del orden andar buscando a los asesinos, a los sicarios, a los ladrones? ¡No, señores! Así no debe ser la cosa, levantemos la voz con cada injusticia que ocurre en cada rincón del país, ya es tiempo de que alcemos la voz, no he visto a ningún gobierno morenista de cualquier nivel: municipal, estatal o federal, que no haya violado los derechos de los mexicanos. Claro que es cierto que hubo anteriormente muchos problemas en México bajo el gobierno de otros partidos políticos, pero no en los niveles que se han visto ahora y en tan poco tiempo como en estos días con Morena “La Esperanza de México”. No hay educación, no hay cultura, no hay deporte, hay un crecimiento económico de -0.1%; la salud de la población nunca antes había tenido tantos problemas, obstáculos, carencias; hay desabasto de medicamento, cancelan tratamientos para personas con cáncer, desaparecen el Seguro Popular, que bien o mal, pero a la gente le resultaba mucho más útil que el INSABI; desaparecen los comedores comunitarios, cancelan las estancias infantiles, se implementa la “ley garrote”; ahora resulta que los mexicanos no podemos protestar por lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros pueblos, y cada día es mayor la cifra de muertes violentas en el país, los secuestros, los feminicidios. No hay apoyo para el campo, para los colonos, la inseguridad en cada pueblo y ciudad cada día es peor; en esta semana vimos la Mega Marcha Universitaria en Puebla por la muerte de tres estudiantes de Enfermería y un chofer de Uber, hay medios que anuncian que más de 100 mil estudiantes salieron a protestar para que haya justicia para los asesinados y que se garantice la seguridad para los universitarios. Miles de poblanos se sumaron a esta gran protesta exigiendo paz y justicia para estos jóvenes, y todos los que han quedado en el olvido de las autoridades, pero que siguen muy presentes en la memoria de los familiares y compañeros estudiantes.

Han ocurrido tantos hechos tan lamentables, y los distintos gobiernos de este país no hacen absolutamente nada. Si es así como se suponía que funcionaría la 4T, entonces nuestro país está perdido. Las autoridades están al revés: reprimen, agreden, abusan de un pueblo trabajador, pueblo que solo busca conseguir alimentos para la familia, cómo vestirse y un techo donde dormir; y a los más poderosos, a los estafadores, asesinos, ladrones, delincuentes, no les cobran impuestos y con una pequeña fianza los dejan libres, y a muchos ni siquiera los encierran por sus delitos, al contrario, les dan la libertad de hacer lo que quieran.

México es un país inmensamente rico en recursos naturales, en mano de obra, México es el país donde más horas se trabaja en el mundo, según la OCDE. Ha llegado el momento de que los mexicanos alcemos la voz. Tenemos que hacer que todo esto cambie, tenemos que mejorar nuestro país, pero esto no lo podemos hacer solos, o un grupo de mil personas, somos casi 130 millones de habitantes, estoy segura de que si queremos un verdadero cambio, ese cambio lo lograremos nosotros, el pueblo trabajador, el pueblo pobre, humilde, solidario. ¿Y cómo lograremos este cambio? Organizándonos, estudiando los problemas que nos afectan, haciendo verdadera conciencia; hay que unirnos, hay que fraternizarnos y dar la lucha por un México mejor, de la mano del Movimiento Antorchista Nacional. Antorcha tiene ideales y objetivos muy claros y precisos que poco a poco nos ayudarán a salir de todo este atraso.

