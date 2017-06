Comité Ejecutivo Nacional protestará por represión política en Tijuana

**Protestarán por los intentos tramposos e ilegales de destituir al antorchista Ignacio Acosta Montes como delegado en la Presa Este, populosa delegación de Tijuana donde se concentra la mayor cantidad de gente pobre.

La Crónica de Chihuahua

27 de junio, 09:36 am

Tijuana, Baja California.- Ante la reiterada amenaza de separar de su cargo al delegado de la Presa Este, Ignacio Acosta Montes, destacado militante del Movimiento Antorchista, una delegación integrada por dos diputados federales y un enviado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la organización social se manifestará públicamente el próximo viernes en la explanada frente al Palacio Municipal.

Lo anterior informó el vocero estatal de Antorcha, Aristeo De Jesús García, quien señaló que hasta esta ciudad arribará Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional y delegado del CEN Antorchista, así como los diputados federales Maricela Serrano Hernández y Telésforo García Carreón, quienes encabezarán una protesta ante la amenaza de destitución de Ignacio Acosta, lo que calificó como un acto de represión política.

Adelantó que no se les ha informado de ninguna razón que amerite la separación de Acosta Montes del cargo, salvo la decisión política del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Como es conocido de la opinión pública que Ignacio Acosta fue nombrado como delegado al inicio de la actual administración municipal, sin que el alcalde sometiera a cabildo la ratificación; de la misma manera es conocido que el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano, le solicitó a Acosta Montes que renunciara a causa de una supuesta promoción de invasiones de terrenos en la Presa este por parte del delegado, acusación que finalmente se demostró que fue falsa e infundada. “Ahora no sabemos cuál es el pretexto, no hay ninguno aparente, sólo que el presidente municipal no quiere a un antorchista al frente de la delegación donde se concentra la mayor pobreza de Tijuana”, declaró De Jesús García.

El vocero estatal de Antorcha expuso que el evento político contará con la presencia de cientos de representantes de las colonias populares de la demarcación y servirá de auditorio y testigo de lo realizado por el delegado antorchista a lo largo de 6 meses, “además se dará a conocer la inversión millonaria que se realizará en obras en esta zona, como producto de la gestión de Antorcha a nivel federal, en beneficio de la gente más pobre de la Presa Este, que es la de mayor marginación en Tijuana”, explicó.

Hostigamiento político

Aristeo De Jesús acusó que no han recibido respuesta a la serie de peticiones que desde el inicio de la administración municipal solicitaron mediante un pliego petitorio, que incluye la introducción de servicios como agua potable y drenaje en diversas colonias, no sólo de la Presa Este, sino de toda la ciudad. “No sólo no hay obras, ni siquiera hay atención de los funcionarios, no hay pláticas para atender los problemas, a pesar de que se han solicitado en reiteradas ocasiones”.

Además, indicó el vocero, “seguimos sin comprender el porqué de la conducta tendenciosa del gobierno municipal en el caso de la agresión que perpetraron vándalos en el polígono 6, que resultó en el homicidio del compañero José Corrales Almejo”.

Finalmente, el representante de antorcha indicó que a lo largo de diez años, Antorcha ha demostrado que tiene un interés auténtico para lograr el desarrollo de las colonias populares en la zona este, por lo cual concluyó que “con delegación o sin ella, Antorcha va a seguir trabajando para el progreso de la Presa Este”.

