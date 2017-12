Comando secuestró a tres hombres en Cuauhtémoc

**Del interior de la vivienda sacaron por la fuerza a Roandy C. C., José Camilo C. y Salvador N., de 21, 43 y 55 años respectivamente.

27 de diciembre, 21:00 pm

Cuauhtémoc, Chih.- Un grupo de personas armadas a bordo de dos vehículos ingresó al interior de una vivienda ubicada en la colonia Tierra Nueva la noche del lunes, para secuestrar a tres personas, sin que se tengan indicios sobre su paradero.

Al llegar al lugar los oficiales se entrevistaron con la reportante, quien informó que los agresores derribaron la puerta principal, y del interior de la vivienda sacaron por la fuerza a Roandy C. C., José Camilo C. y Salvador N., de 21, 43 y 55 años respectivamente.

Del lugar se llevaron dos vehículos, una camioneta Nissan Armada, de color gris, modelo 2008 y una pickup Chevrolet, color negro, modelo 2008.

Los agentes orientaron a la afectada para acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia.

