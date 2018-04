Columna Esténtor político

Por Miguel Ángel Casique Olivos

La Crónica de Chihuahua

18 de abril, 20:17 pm

La guerra sucia de López Obrador encubre su demagogia.

Hoy ya van 18 días de proselitismo electoral y según información se ha gastado por día 16.5 millones de pesos entre todos los candidatos. Como es de esperarse, no sólo ha incrementado el gasto, sino también la tensión entre los contendientes, sobre todo entre las coaliciones Todos por México y Juntos Haremos Historia.

El pasado fin de semana durante un evento de José Antonio Meade en Oaxaca, la CNTE agredió a simpatizantes del candidato priísta; en un tweet, Aurelio Nuño condenó los hechos y dijo que «Los actos de violencia de la CNTE hoy en Oaxaca son parte de la política de división y de odio que promueve López Obrador. No sólo quiere acabar con la transformación educativa de millones de niños y niñas, también fomenta el odio y la violencia».

La radicalización y la violencia asociada al tabasqueño ha venido creciendo. Desde su declaración de soltar al tigre, al político lo ha acompañado esta sombra y cobrado fuerza tras los hechos en Oaxaca. No fue sino el evento de 20 mil ixtapaluquenses, en donde el Movimiento Antorchista, organización política que tienen presencia en las 32 entidades del país y que cuenta ya con una membresía de más de 2 millones; nos comentan, lo que empezó a preocupar al circulo cercano del líder de las encuestas. Este hecho a favor del candidato tricolor prendió las alarmas en los operadores de Morena dado que Antorcha sí tiene un fuerte peso político en zonas y estados que podrían ser decisivos para que Morena perdiera, una de ellas es el Estado de México, Veracruz, Yucatán, Jalisco y Chiapas.

Así se explicaría que este lunes 16 de abril, en algunos medios informativos, se prestaran espacios de opinión (Columnas y artículos) para hablar mal del antorchismo como una organización polémica y que surge en escena para generar tensión en estas campañas electorales. Y es que en ese evento, que según los mismos priistas ha sido el más grande que ha tenido Meade Kuribreña, el candidato dijo que se debía frenar a López Obrador. Y sí, efectivamente, nos comentan que ese fue parte del discurso priista, pero se refería a detenerlo en el sentido de que quiere echar para atrás las reformas actuales y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional. La frase textual así estuvo: “La propuesta de Andrés Manuel de frenar el nuevo aeropuerto es muy clara: va a frenar las oportunidades de miles de familias. Mejor frenémoslo a él”.

Decir «frenémoslo a él...» no se refería a que hay que detenerlo con agresiones verbales o con violencia, es pura manipulación morenista del discurso para atacar a Antorcha y por esa vía golpear al candidato priísta; por eso también este lunes en las redes sociales Morena comenzó una campaña contra la organización que dirige Aquiles Córdova Morán, campaña que tiene su explicación en un temor hacia la fuerza real y efectiva entre la población y hay quienes dicen que incluso Morena y López Obrador no podrían juntar ni siquiera el 50 por ciento de la gente que puede reunir el antorchismo nacional. ¿Tan débil está López Obrador? Será que su «fuerza real» ¿sólo está en la cabeza y en las redes sociales? Si es así, bien vale la pena preguntarle entonces cómo piensa gobernar.

La operación generada por López Obrador y seguidores de Morena tiene un fin concreto que es, -por la vía del terror, las calumnias, las amenazas y hasta agresiones físicas a simpatizantes del contrincante-, querer obligar a la ciudadanía a votar por el candidato morenista; esa es la razón. Y es que cuando Antorcha y su líder Aquiles Córdova manifestaron su apoyo a la candidatura de José Antonio Meade (Ver Esténtor Político del viernes 13 de abril), señalando que el Movimiento Antorchista Nacional había decidido sin ningún género de dudas, ni de reticencias, ni de condicionamientos convenencieros apoyar la candidatura de José Antonio Meade para la presidencia de la República, es porque tiene fuerza real para hacerlo. El líder antorchistas explicó así su adhesión a Meade: «México necesita un hombre como José Antonio Meade y que Antorcha lo apoyará». Este apoyo le quitó el sueño a Morena y a su abanderado y, también de inmediato, comenzaron orquestar una política de desprestigio hacia el antorchismo.

Pero ¿qué es lo que temen? Aquiles Córdova, hombre culto y bien preparado, en ese evento sólo hizo un análisis crítico que duró 35 minutos. Explicó que el mundo entero vive en una crisis difícil de describir pero que no se puede ocultar; y que el modelo económico que se ha seguido en el mundo entero está dando síntomas claros de agotamiento y de fracaso y que eso se traduce en consecuencias graves para los pobres; México no se escapa de esa realidad pues crece la pobreza, desigualdad y crecen las carencias entre la mayoría de los mexicanos. ¿Eso molestó a López Obrador o a Morena? Si es así entonces defienden ese mismo modelo y no están con los pobres como tanto aseguran.

Al hablar el sedicente de izquierda, se comentó que al hablar de combatir la corrupción no se habla del nacimiento de este fenómeno, ni se ve como un problema social, sino moral, propio del individuo; pero el problema de fondo es económico y por tanto producto de ese mismo modelo económico. Manejar el discurso de la corrupción como un aspecto moral es manipulación porque se sabe que como el pueblo está harto de esto y porque «saben» que es un cáncer social, usan este problema para engañar, sostuvo Córdova.

Algunos de los asistentes nos comentan que hubo énfasis en que manejar la corrupción así, como un problema moral, es demagogia y una manera de ganarse a gente y tratar de que favorezca el voto Obrador. Y aún más, se dijo que si el candidato que se autonombra de izquierda en realidad lo fuera, debería hablar de la pobreza, de la falta de empleo de los bajos salarios y de la fuga de capitales que hay hacia los paraísos fiscales; pero otra vez, ¡oh sorpresa! pues la propuesta de Obrador y de Morena es delicada porque no plantea la verdad sobre la situación del modelo económico y por lo tanto no pueden plantear medidas para remediar el problema; pero sí plantean medidas demagógicas que sin ser la solución van a desestabilizar al país y crear una atmósfera difícil de controlar. Al parecer esto también molestó a Morena y dicen por ahí que también algunos priistas de los más viejos, que comentan, también están atizando la lumbre contra el antorchismo.

Faltan los meses de mayo y junio y algunas semanas de abril para el gran resultado, pero no hay duda de que lo que el país necesita es un presidente que sepa de economía y no sólo que hable demagógicamente de la corrupción; el país necesita de un presidente que vea y analice la situación actual en que se encuentra la población y no de un persona que nunca hable de los problemas que a diario sufren los mexicanos. Una vez más eso no fue un buen clímax político para Morena y decidió lanzarse contra la única organización que es la defensora del pueblo pobre de México, del pueblo trabajador, y que es éste el que produce la riqueza nacional y que por lo tanto no se le puede tener en el olvido y en la marginación.

Antorcha con 44 años de existencia, -gane o pierda José Antonio Meade- sabe que apoyarlo es lo inteligente y es lo más racional. Y también sabe que apoyar a Obrador será un error que le costará más al país y a los mexicanos. El tiempo lo va a decir.

El clímax no político...

A la protesta que llevó a simpatizantes de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México exigiendo la destitución de su líder estatal, Horacio Duarte, en Ecatepec, militantes de Morena inconformes con la designación de Fernando Vilches para la candidatura por la alcaldía, están a la espera de la resolución de las instancias judiciales ya que acusan hubo irregularidades en la nominación. Esta protesta la encabeza Salvador Ruiz, quien meses atrás ha venido buscando la nominación por Morena para contender en esa localidad, ya que luego de que su queja fuera desechada en los órganos partidistas, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral de la Federación. Señalan que Fernando Vilches no es bien visto entre la militancia ya que durante las gestiones pasadas, este personaje ha realizado diversos negocios dentro del transporte. Por el momento, querido lector, es todo.

