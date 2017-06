Colonias pobres, víctimas eternas del colapso del agua en Chihuahua

**En tanto que en El Campanario, fraccionamiento de ricos, las pipas se amontonan a media noche para que nadie las vea, en la zona del Cerro Grande, las amas de casa madrugan para «secuestrar» una pipa que les evite morir de sed en esta crisis.

17 de junio, 14:31 pm

Por Froilán Meza Rivera

Chihuahua, Chih.- Mientras que en el lujoso fraccionamiento El Campanario, una hilera de pipas se afana en la madrugada en surtir cada tinaco y cada cisterna de cada casa, en vista de la emergencia que trajo el colapso de una batería de pozos, en el otro extremo de la ciudad, donde viven los más pobres, la crisis del agua se vive de manera muy diferente.

En Vistas del Cerro Grande, donde a pesar de que hay una red general instalada, el agua no llega a las llaves de los domicilios, y las amas de casa se levantan temprano para ir a la calle principal a «cazar» una pipa y «secuestrarla» para obligarla a que les surta puntualmente en sus tambos y a que les llene sus botes y cacerolas.

Acá, Alma Rosa Cervantes, una valiente septuagenaria, encabezó la «operación secuestro» al frente de una brigada de amas de casa igual de aventadas que ella en la zona de las calles 76 y Media y Diana Laura: «Andamos desde las siete de la mañana correteando a los de las grúas, agararamos a uno entre todas y ya no lo dejamos ir, ya el año pasado agarramos a un pipero también, y logramos que la Junta Municipal nos surtiera bien».

Ahora, doña Alma Rosa y sus compañeras «pepenaron» al ingeniero encargado de las pipas y lo emplazaron a que les surta o...

Al respecto, el dirigente del Movimiento Antorchista en esta zona del Sur de la capital, Iván Leo Tepatzi Ramírez, denunció que acá hay tres tipos de fallas en el surtido del agua, y un solo tipo de víctimas: las familias más humildes de la ciudad. Existen, explicó, colonias en las que no hay todavía un red instalada de agua potable, y que son surgidas por la autoridad en pipas. Están las colonias que tienen la instalación de la tubería general, e incluso la instalación domiciliaria, pero no les ha llegado el fluido nunca; y están las colonias en las que hay una red de distribución operante, pero que simplemente no les llega ninguna presión o les llega una hora o dos horas como mucho, en la madrugada. Todos en este sector dependen del surtido de las pipas.

Hay colonias mucho más viejas en el sector Sur -abundó Tepatzi Ramírez-, como la Madera 65 y la Desarrollo Urbano, que están en los cerros, pero como son pobres, nunca tienen agua en sus partes altas, cuando el asunto se podría resolver con un rebombeo, «igual al que tienen todos los fraccionamientos al Poniente y al Oriente del Periférico de la Juventud, donde cada edificio y cada fraccionamiento nuevo, nacen con un pozo particular ya instalado».

MÁS DE 40 COLONIAS EN EL SUR, SIN AGUA

Son más de 40 colonias al Sur de la avenida José Fuentes Mares y alrededor del Cerro Grande, las que padecen estos problemas. «Tenemos entendido que se les averió el pozo que surte al tanque del Periférico R. Almada, porque el llamado Megatanque, que iba a ser la solución para el abasto de toda esta zona, lo empezaron hace ya casi siete años, pero nunca lo han terminado», explicó el líder social.

Y enumeró sólo unos casos como ejemplos:

— La colonia Secretaría de la Marina tiene más de una semana sin agua, y están batallando con las pipas.

— En la Madera 65, las tuberías están de mero adorno en cada casa, y sufren por la falta de pipas.

— En La Soledad, el surtido de agua era normal, pero ahora llega sin presión, por lo que duran horas para llenar un bote de 20 litros, por ejemplo. Algunas calles tienen el surtido, y otras no, por lo que dependen de las pipas.

— En La Noria y la Jorge Barousse, hay sólo dos calles con línea de distribución, pero no les llega el agua; el resto de las calles dependen de que lleguen las pipas.

— En la Unión Antorchista no tienen red de distribución.

— En El Divisadero tienen tubería instalada, pero el agua no les llega a las llaves domiciliarias.

— Lomas de Oriente, Tres Castillos, Jorge Barousse, La Soledad, Unión Antorchista, la parte alta de Vistas del Cerro Grande, Secretaría de la Marina, Los Huizaches, y otras muchas, dependen de que vengan las pipas suficientes, y no siempre es así.

«Estuvimos hace poco en la Junta Municipal de Agua, paa exponer todos estos problemas, y aunque nos dieron respuestas positivas a todo, nosotros tenemos muchos años escuchando lo mismo, y la situación mejora pero a cuentagotas, y donde logramos que se instale una red de agua potable, siempre tenemos el problema del surtido, y es que el Estado no quiere invertir en soluciones globales, como el Megatanque del Cerro Grande y sus rebombeos».

¿Se van a manifestar? ¿Recurrirán a la protesta?

«Si las autoridades no ponen una solúción rápida al surtimiento de agua, aunque sea con medidas provisionales para sortear esta crisis, nos veremos obligados a acudir con la máxima autoridad del estado, para solicitar su intervención y parar todo esto, porque hay que recordar que el derecho al agua no sólo es un derecho constitucional, sino un derecho humano esencial tutelado por la ONU».

