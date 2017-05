Ciudad Juárez: muchos empleos, pero malos y mal pagados

**Aquí, cualquiera puede entrar a trabajar y ejercer su derecho a tener un empleo, pero con lo que recibe a cambio, no alcanza a ejercer sus otros derechos: alimentación sana y suficiente, derecho a la educación, a una vivienda digna, etc., a eso no.

1ro de mayo, 14:30 pm

Martín Coronado/ El Diario

Ciudad Juárez, Chih.- Don Ernesto es un jubilado de 65 años. Durante la última parte de su vida laboral, una cuestión le rondó constantemente la cabeza y la comentaba con sus compañeros: “Mi papá trabajaba mucho menos y nos mantenía a todos con una vida digna. Ahora que yo y mi esposa trabajamos todo el día ni así nos alcanza para tener una vida bien”.

Hoy 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo, conmemorando el movimiento de 1886 en el que trabajadores de Chicago iniciaron una lucha por los derechos de los obreros de Estados Unidos, para que se cumpliera un mandato presidencial que ordenaba una jornada de 8 horas diarias, en lugar de hasta 18.

En torno a dicha conmemoración, las estadísticas indican que en este momento el empleo es abundante, sobre todo en Juárez y en el resto del estado y además está mejor pagado. Sin embargo, los trabajos no tienen calidad.

Según explican especialistas, en las últimas décadas, el modelo económico del país y en especial el de Juárez, el rezago de los salarios, el encarecimiento de productos y servicios, el tipo de cambio, la amenaza latente de la automatización y la robotización, más las normas laborales y de seguridad social, se han convertido en lastres para el valor del trabajo.

El problema ha llegado a tal grado, explican, que la gran mayoría de la masa de trabajadores no tiene un salario que le permita satisfacer las necesidades básicas de la familia y por ello dos o tres miembros del mismo hogar tienen que buscar un empleo para poder mantener una casa.

Los economistas señalan que el círculo vicioso de la mala calidad del trabajo es a causa de algunas normas laborales, como la exigencia de pagar cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social o las leyes que hacen muy caro despedir a un empleado bien pagado, porque obligan a liquidarlo con más de 3 meses de salario y otros costos, en lugar de hacer un seguro de desempleo obligatorio.

Abunda el empleo

Luego de una crisis muy profunda que inició en 2008, en el 2015 la industria impulsó de nuevo la generación de trabajos formales en la entidad.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2015 a la fecha se han creado en el estado de Chihuahua un promedio de más de 42 mil plazas cada mes, para llegar a la cifra histórica de 854 mil 033 plazas hasta marzo de este año.

Ello implica una gran abundancia de trabajo en la entidad y una caída sustancial en el índice de desempleo, que se encuentra en 3.11 por ciento hasta marzo, una cifra muy baja comparada con el 9.8 alcanzado en lo más duro de la crisis.

En 2015, Ciudad Juárez promedió 90 empleos nuevos cada día, mientras que en el 2016 se generaron 62 plazas diarias. También en marzo la ciudad estableció el récord histórico de 437 mil 623 empleos.

Para principios del año pasado, el Gobierno del Estado daba cuenta de un déficit de al menos 25 mil trabajadores en Juárez sólo para la industria maquiladora, pues ya no encontraban gente dispuesta en la ciudad.

Las estadísticas oficiales indican que la abundancia de empleo impactó directamente sobre los salarios. Sólo entre marzo del 2015 y el mismo mes de 2017 el salario promedio de cotización ante el IMSS en el estado de Chihuahua creció un 15 por ciento a 314 pesos con 22 centavos, que supera por mucho la inflación de 7.51 reportada para el mismo periodo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El coordinador de la maestría en Negocios Internacionales, de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI-ITCJ), Luis Jesús Alamilla Ocaña, indicó que si bien se ha dado una mejoría, esto no es mucho contra la pérdida histórica del valor del trabajo en México.

Indicó que mientras que los productos suben por los efectos del dólar o de la oferta y la demanda, los salarios se mueven relativamente poco.

Además, opinó, en el caso de Juárez la llegada del modelo maquilador, basado en los costos, también influyó para la precarización del empleo.

Señaló que los administrativos ganan relativamente bien, pero la gran masa, que son los operadores y obreros –que según el Inegi componen más del 90 por ciento de los empleados de la industria– tienen un salario que no les alcanza para vivir con decoro.

Datos de la organización Así Estamos Juárez, dicen que en el 2016, el 43.5 de las familias encuestadas les contestó que no les alcanza su ingreso total para poder cumplir sus gastos.

En las estadísticas también es evidente. El IMSS señala que el salario promedio en el estado de Chihuahua es de 9 mil 583 pesos mensuales. Pero el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que la canasta básica no alimentaria mensual para una familia de 4 personas cuesta 11 mil 279.52 pesos.

Eso significa que al trabajador promedio no le alcanza para mantener su hogar si consta de 4 o más personas.

Alamilla Ocaña indicó que a esto se ha llegado tras años y años de depreciaciones, en las que el costo de los productos sí sube, pero los salarios no lo hacen en la misma medida.

Productividad

Señaló que otro punto importante es el rezago que hay de los salarios contra la productividad. Aunque los empleados aumenten las ganancias al producir de una manera más eficiente, no se ven compensados monetariamente porque las empresas no tienden a subir el salario en la proporción de lo que obtienen de ganancias.

Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, explicó que las empresas tienen muchas trabas legales para subir el salario.

Explicó que el salario impacta directamente sobre lo que se paga de cuotas obrero-patronales del IMSS y también sobre el costo de liquidar a los trabajadores.

Añadió que a una empresa le conviene más buscar otra forma de compensar a sus empleados, pues al subirle el salario se está poniendo en riesgo de que si lo despide tiene que pagarle 3 meses de salario y otros gastos que llegan a quebrar a microempresas.

Por otro lado, otros pagos como el retiro también se ven afectados por el nivel salarial.

“Entonces a las empresas sí les conviene beneficiar a los trabajadores con mejores salarios, pero a la hora de que ven que tienen que pagarle más al IMSS, y pagarle más por retiro, pues mejor simplemente le siguen pagando igual.

Si el gobierno quiere lograr mejores salarios, agregó, lo que tiene que hacer es facilitar las liquidaciones de los empleados y cambiarlas por un seguro de desempleo en el que empezarían a cobrar en cuanto quedan desocupados.

