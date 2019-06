Ciudad Juárez, en alerta ante posible llegada de 3,500 migrantes

**Ciudad Juárez teme que llegada de miles de migrantes, se altere negativamente la economía de la zona. Foto: Un elemento de la Guardia Nacional vigila la frontera entre México y Estados Unidos, el 21 de junio de 2019 (Reuters)

La Crónica de Chihuahua

21 de junio, 14:30 pm

Noticieros Televisa

Ciudad Juárez se declara en alerta ante la posibilidad de que lleguen 3,500 migrantes y no tengan espacios suficientes para recibirlos.

Viva México… – ¿de dónde son? de Cuba… – ¿los acaban de retornar ahorita? 17 días preso, 17″ dice un grupo de cubanos.

Es el beso a la libertad.

Son cubanos que la mañana de este jueves fueron retornados de Texas a Ciudad Juárez.

Despierta captó el momento en que son liberados por el Instituto Nacional de Migración para que permanezcan en esa ciudad fronteriza hasta la fecha de presentarse ante un juez estadounidense y comiencen su proceso de asilo.

Nos dijeron en los Estados Unidos que nos regresaban a este país porque no tenían ningún espacio en los centros que ellos tenían habilitados ahora mismo, porque todo está colapsado por el éxodo migratorio masivo que hay en este momento”, dijo Orlando, migrante cubano.

¿Aquí en México qué les dijeron? En este papel es una visa transitoria por 180 días solo de turista, no tenemos permiso de trabajo”, indicó Orlando.

El de cubanos es uno de los grupos más grandes de migrantes que esperan en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos.

Foto: Un grupo de cubanos son deportados por Estados Unidos. (Noticieros Televisa)

Los restaurantes de comida cubana empezaron a surgir en las calles de esa urbe.

Cristina, comerciante nacida en Ciudad Juárez dice que hace 3 meses abrió el local con el objetivo de ayudarlos y darles trabajo.

Melvi, médico de profesión, se empleó como mesera en Ciudad Juárez.

Estamos esperando para entrar, para pedir nuestro proceso pero legalmente, no ilegalmente… -¿cómo te han tratado en Ciudad Juárez? en Ciudad Juárez muy bien… -¿rechazo, xenofobia? no, no. Hasta ahora no hemos sido perseguidos. Hasta ahora nos ha ido bien aquí, solo que con cuidado, no salimos a horas de la noche, mucha precaución”, dijo Melvi, migrante cubana.

El ayuntamiento de Ciudad Juárez se declara en alerta ante la posibilidad de que Estados Unidos retorne 500 migrantes diarios a esa frontera, los cuales se sumarían a los que ya están: 3 mil 500 según el ayuntamiento, 6 mil 670 registra el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, mientras que el director de la Casa del Migrante dice que son 10 mil.

Sé que no tenemos infraestructura para recibir una cantidad así…ahorita tenemos capacidad en los albergues pero cuando se salga eso, qué vamos hacer, entonces, antes de que se supere esa capacidad debemos estar preparados”, indicó Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez.

El sector privado de Ciudad Juárez asegura que cuentan con vacantes suficientes para dar empleo a los migrantes retornados.

La industria maquiladora, la más importante en la zona, se dice dispuesto a contratarlos siempre y cuando los migrantes cuenten con permiso de trabajo del gobierno de México.

Aquí hay mucha industria, falta mano de obra, incluso hay empresas que han ofrecido realizar los trámites migratorios para que esas personas puedan tener sus visas de trabajo”, señaló Eduardo Ramos, presidente de Coparmex, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Desde enero empezamos a tratar de gestionar con migración para ver de qué forma podíamos empezar a reclutar a este tipo de personas, no se pudo. también nos acercamos a los migrantes pero tampoco encontramos interés en ellos por trabajar en esta ciudad o trabajar en nuestra industria”, expuso Pedro Chavira, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua .

El retorno masivo de migrantes desde Estados Unidos a Ciudad Juárez les ha trastocado la vida, admiten autoridades, empresarios y defensores de migrantes.

Explican que empieza a haber rechazo social hacia los migrantes porque su presencia ha desquiciado el tiempo de espera a estudiantes, trabajadores y personas todos los días cruzan los puente fronterizos de Ciudad Juárez a El Paso, Texas.

De esperar una hora en promedio, ahora pueden ser hasta 5 horas.

