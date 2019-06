Cierran 8 unidades del IMSS en Guanajuato por falta de recursos y medicinas

**Y para aumentar la preocupación, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aceptó que hay más unidades de salud que podrían dejar de brindar atención médica.

La Crónica de Chihuahua

16 de junio, 18:32 pm

Milagros Tadeo/León, Gto.- Ante el cierre de ocho clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Bienestar” en el estado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aceptó que hay más unidades de salud que podrían dejar de brindar atención médica ante la falta de recursos.

Señaló que ante esta situación ha pedido al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez González, le informe sobre la situación de las clínicas.

“No nos dan la información de primera mano pero los municipios nos hablan en dónde existe el riesgo, mañana como con el presidente de la República y todos los gobernadores de Acción Nacional, es un tema que vamos a abordar el tema del apoyo para que no cierren nuestras clínicas del IMSS”, dijo.

Rodríguez Vallejo descartó que el estado pueda implementar nuevas acciones para garantizar la atención médica a los derechohabientes del IMSS.

“El delegado quedo de enviarme la información para ver qué lugares son (…) el estado no puede entrar a subrogar todas las fallas o deficiencias de la federación porque no tenemos la capacidad financiera, por un lado nos recortan el presupuesto y por otra no se pueden subsanar todas las fallas, esto demuestra que la federación no tiene la capacidad de mantener un sistema de salud como el de Guanajuato, es el estado con mejor infraestructura, equipamiento y medicinas”, dijo.

“Voy a buscar al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, a la brevedad en la gira que tenga en México para revisar este tema, no quisiera adelantar vísperas porque evidentemente puede ser un tema de descontrol presupuestal, ellos tienen la información, pero lo que si les voy a pedir es que atiendan las clínicas del IMSS en Guanajuato”, anunció.

Finalmente comentó que este jueves en la reunión de gobernadores panistas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le pedirá se dé atención a los temas de salud en Guanajuato y que se impulsen más proyectos de infraestructura.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---