Cierra Palacio de Gobierno sus puertas a los antorchistas

29 de mayo, 12:51 pm

Xalapa, Ver.- Una comisión de colonos, campesinos, obreros y maestros adheridos al Movimiento Antorchista, llegó al Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sin embargo, antes de que pudieran ingresar al recinto, las puertas fueron cerradas con cadenas y candados por parte de las autoridades gubernamentales. Por lo que realizaron un mitin al costado del Palacio y en la calle Enríquez.

Esta comisión fue encabezada por Minerva Salcedo Baca, miembro del comité estatal del Movimiento Antorchista, quien señaló que desde inicio de la administración hicieron entrega de un pliego petitorio donde solicitan más de 780 obras, para municipios del estado donde tienen presencia, como; Veracruz, Córdoba, Soteapan, Mecayapan, San Rafael, Poza Rica, etc.

Dijo, “los antorchistas solicitamos que se dé respuesta al pliego petitorio que entregamos hace 6 meses en el que solicitamos obras y servicios básicos para pueblos y colonias de más de 105 municipios de la entidad. Las demandas consisten en caminos, aguas potables, drenaje, infraestructura educativa, espacios culturales y deportivos. No queremos el dinero, queremos que el gobierno realice las obras”.

Asimismo, dijo que “el Gobernador del Estado había hecho compromiso de que cada mes se estarían revisando con personal de las diferentes dependencia el avance de las obras, y a más de 6 meses de su mandato no nos recibe, no avanzas las obras y no da la cara al pueblo pobre”.

Salcedo Baca, mencionó que la actitud asumida por las autoridades demuestra una nula preocupación por resolver los problemas de los ciudadanos, una política de puertas cerradas y una falta de compromiso con la gente; todo lo contrario a lo que se prometió en campaña. “Así no progresará Veracruz, al contrario, el descontento de la gente aumentará y se verá obligada a protestar con más energía”, recalcó.

Cabe mencionar que ante la cerrazón del gobierno, después de 4 horas de espera la comisión de antorchistas no fue recibida por ninguna autoridad, quienes se retiraron con la promesa de volver con una comisión más fuerte, hasta ser escuchados y de ser necesario se plantarán hasta obtener respuesta favorable.

