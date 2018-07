Científica de Cuauhtémoc presenta modelo de agujeros negros en Singapur

**Leticia Corral Bustamante, catedrática del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, llevó su trabajo de investigación «Modelo de un Agujero Negro que Deforma una Superficie de Simultaneidad», aprobado en la 20a. Conferencia sobre Relatividad.

Cuauhtémoc, Chih.- Leticia Corral Bustamante, catedrática del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, viajó a Singapur los pasados 5 y 6 de julio, para exponer su trabajo de investigación “Model of a Black Hole that Deforms a Surface of Simultaniety” (Modelo de un Agujero Negro que Deforma una Superficie de Simultaneidad), el cual fue aprobado por el Comité Científico de la Vigésima Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Agujeros Negros, (ICGRBH 20188).

La presentación de la cuauhtemense le valió el Premio de “La Mejor Presentación” por parte de la Academia Mundial de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, de la cual forma parte y que la nombrara Presidente de la Sesión II.

Como parte del encargo, dirigió y presentó a la totalidad de las personalidades de los distintos países que estuvieron presentes con sus trabajos de investigación.

Al mismo tiempo, Corral Bustamante fungió como juez evaluadora de dichos trabajos; con lo que tuvo la triple distinción del organismo por su presentación, por la Presidencia y por el papel de juez que desempeñó.

Finalmente, su trabajo sobre agujeros negros, le valió además la indexación para el Instituto de Información Científica (ISI) con prestigio y renombre a nivel mundial entre la comunidad científica mundial.

