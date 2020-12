Chihuahuenses aportan su granito de arena para Tabasco

Chihuahua, Chih.- Con aportaciones generosamente entresacadas de sus propias necesidades, colonos y campesinos humildes del estado de Chihuahua contribuyen en la campaña para recabar agua, alimentos y ropa para los tabasqueños damnificados por las inundaciones.

Los tabasqueños pobres son siempre los más expuestos, con viviendas precarias, de materiales regionales, a la orilla de ríos, pantanos y lagunas. Por un lado, la geografía les es adversa porque, por ejemplo, Villahermosa, la capital, está rodeada de agua por varias partes, como una isla.

Pero, por otra parte, el gobierno sabe que las inundaciones se repiten en lapsos de más o menos 5 años. Entonces, ¿por qué no adoptaron las medidas preventivas para evacuar a la población y salvar sus pertenencias? El mismo López Obrador reconoció que él mismo decidió, para “salvar Villahermosa” (aunque no la salvó), inundar la zona indígena, a los más pobres del estado. ¿Por qué? Porque no quieren invertir en las obras hidráulicas que desviarían el agua lejos de las poblaciones; pero el gobierno de la T sí está invirtiendo miles de millones de pesos en el Tren Maya y en la Refinería de Dos Bocas, obras por demás inútiles.

Al respecto, Esther Parra, de Jiménez, Chihuahua, por medio de las redes sociales, hizo la invitación para que la población, sus vecinos, acudan a donar en los centros de acopio que instaló el Movimiento Antorchista en el Salón Clara Córdova de la colonia Tierra de Encuentro.

“Sabemos de la situación por la que están pasando, donde se quedaron sin casa, sin muebles, sin nada. Los espero para recabar todos los productos que se puedan enviar a Tabasco para ayudarles y apoyarlos”, exhortó doña Esther.

En los centros de acopio se están recibiendo alimentos no perecederos, latería, productos de limpieza y aseo personal, agua embotellada, ropa y calzado en buen estado. Las mesas de recepción en el estado son:

** En la ciudad de Chihuahua se abrieron dos Centros de Acopio: 1) En el Albergue Cultural de Punta Oriente (Calle Alamillos, esquina con Parques de Oriente); y 2) En el Domo de la colonia Vistas Cerro Grande (Avenida Nueva España y Calle 66 y Media). 3) Asimismo, en Jardines de Oriente se abrió otro centro.

** En la ciudad de Jiménez, a partir de este miércoles 2 de diciembre: 1) En la Plaza de Armas frente a la presidencia Municipal, y 2) En el salón de usos múltiples Clara Córdova Morán de la colonia Tierra de Encuentro.

** En San Juanito, Bocoyna, se abrió otra mesa de recepción también.

