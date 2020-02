Chihuahua, con 5 mil metros y medio maratón en la Espartaqueada Deportiva

**Las historias de la competencia deportiva en la Atenas de la Mixteca.

Tecomatlán, Puebla.- Brandon Gabriel Portillo Miranda ha participado en algunos eventos deportivos importantes, como la Olimpiada Nacional, pero “realmente aquí (en la Espartaqueada Deportiva Nacional) hay mucho talento y mucho nivel”.

Brandon llegó a representar al Estatal Chihuahua en la disciplina de atletismo, dentro de las pruebas de 5 mil metros planos y medio maratón.

En Tecomatlán, Puebla, la llamada «Atenas de la Mixteca», se realizan cada dos años estas competencias, la Espartaqueada Deportiva Nacional del Movimiento Antorchista, y se turnan con las Espartaqueadas Culturales, un año deportivo y un año cultural, lo que habla de que en el antorchismo nacional, el fomento de la actividad física entra la gente más humilde del país, tiene ya por lo menos 40 años en competencias formales y organizadas. En esta ocasión, la Espartaqueada inscribió a más de 21 mil deportistas, y es de hecho, el evento deportivo amateur más grande del país, mayor que la misma Olimpiada Nacional, que convoca a alrededor de 6 mil participantes. Para las Espartaqueadas, cada una de las 32 delegaciones estatales se financia sus propios traslados y viáticos.

“Se me hizo muy interesante la participación, y la verdad, estoy muy agradecido con las personas que me dieron esta oportunidad”. Tal vez, reconoció Brandon, no estamos en las mejores condiciones, no nos quedamos en un lugar muy lujoso, pero venimos, mostramos nuestro talento, se nos dio la oportunidad a quienes no tenemos recursos.

La verdad, agregó el joven, “es muy divertido, y les recomiendo a todos que asistan, si tienen la oportunidad, ya que aquí se les va a brindar el apoyo que necesitan, de eso estoy seguro, y ¡ánimo! échenle muchas ganas.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---