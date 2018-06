Celebran avances en infraestructura en el Telebachillerato Lázaro Cárdenas

** “A los alumnos, requerimos educarlos no solamente con la parte académica, con la ciencia, que es el eje rector de todo conocimiento, sino también inyectales cultura, hacerles ver la importancia que tiene la cultura en la formación del hombre”.

1ro de junio, 20:31 pm

Chihuahua, Chih.- La comunidad de alumnos, profesores, padres de familia y colonos celebró la inauguración del domo monumental y del cercado perimetral del Telebachillerato “General Lázaro Cárdenas”, con un acto político y cultural, un logro excepcional en medio de la política oficial generalizada de no apoyar a este tipo de planteles.

El domo tuvo un costo de 1 millón de pesos, producto de la gestión del Movimiento Antorchista en el estado, y la barda perimetral de 1 millón 350 mil pesos, gracias al trabajo de los diputados federales antorchistas, quienes etiquetaron los recursos.

La obra del techado de la cancha deportiva, en la forma de domo monumental, fue ejecutada por la autoridad municipal y entregada desde el pasado mes de febrero. “Quisimos esperarnos hasta esta fecha”, explicó Noel González Jiménez, director de la institución, “porque también, dentro de las gestiones que se hicieron para el mejoramiento de nuestra escuela, solicitamos a los diputados antorchistas, quienes a pesar de que no son de este distrito ni del estado, lograron que se incluyera asimismo la obra del cerco”. Cuando llegó el dinero a la Secretaría de Hacienda del estado y que estuvo a disposición de la autoridad ejecutora, el Municipio, éste se vio renuente y tardado para aplicarlo, “por lo que nos vimos obligados incluso a manifestarnos ante la Presidencia Municipal, hasta que convinieron en ejecutar ambas obras”.

Junto con esas gestiones, la comunidad de la escuela logró también que el gobierno del estado le diera “una manita de gato” al plantel completo, que quedó bonito y reluciente. Así, los vecinos, los alumnos, los maestros y toda la gente que conocía desde antes el Telebachillerato, están sorprendidos de su nuevo aspecto.

Al acto de inauguración asistieron alrededor de 300 personas, contentas por el ambiente de fiesta, pues la organización tiene la bonita costumbre de que en todos sus eventos se ofrezcan piezas de cultura popular. Hubo bailables del estado de Chihuahua, ejecutados por los propios alumnos; hubo poesía en la voz de una jovencita que recitó los Siete sonetos medicinales de Alma Fuerte; dos muchachas estuvieron interpretando canciones con las que hicieron las delicias del público asistente, como “Aires del Mayab” y “Paloma negra”.

El dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Chihuahua, Lenin Rosales Córdova, hizo un llamado atento a esta comunidad a no bajar la guardia, a seguir atentos para emprender nuevas luchas, para defender a esta institución y a llevarla a las transformaciones que necesita para escalar a la excelencia. “Debemos aspirar a que el Telebachillerato “Lázaro Cárdenas” se convierta en la primera opción de muchos más jóvenes ansiosos de recibir una educación de calidad”. Exhortó a los jóvenes a seguir luchando, porque la demanda que hay que acometer en seguida, es el equipamiento del laboratorio de Química, así como también la construcción de un salón audiovisual. Más computadoras, mejor equipamiento en general y, algo que no se puede soslayar, es la contratación de más maestros. “Queremos, a pesar de la poca inversión que hace el sistema en este tipo de escuelas, formar a mejores profesionistas, formar al estudiante nuevo, pero para esto requerimos educarlos de una manera integral, no solamente con la parte académica, con la ciencia, que es el eje rector de todo conocimiento: a los estudiantes del Telebachillerato también les inyectamos cultura, les hacemos ver la importancia que tiene la cultura en la formación del hombre”.

