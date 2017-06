Celebran antorchistas décimo aniversario de trabajo en la zona Este de Tijuana

**Asistieron más de 10 mil habitantes de las colonias de la zona.

La Crónica de Chihuahua

12 de junio, 18:25 pm

Tijuana, Baja California.- Más de 10 mil habitantes de las colonias del este de Tijuana se congregaron en el estacionamiento de la Plaza Oasis para realizar un evento cultural con el cual festejaron 10 años de trabajo del Movimiento Antorchista en esta zona. A la celebración acudió el subsecretario general de gobierno, Enrique Méndez, quien acompañó en el presídium a la dirigencia estatal, dirigentes de la región noroeste del país y representantes de la dirección nacional antorchista.

El líder histórico de Antorcha en Baja California, Ignacio Acosta Montes, hoy delegado en la Presa Este, explicó que hace diez años se logró que 100 familias de una sección de la colonia Girasoles tuviera un patrimonio, «A partir de entonces nos dimos a la tarea de trabajar más, con un esfuerzo más tesonero, porque en la zona Este se concentra la mayor parte de la pobreza de Tijuana», indicó.

Acosta Montes agradeció la presencia del subsecretario general de gobierno, a quien recordó que «desde hace 70 días tenemos un plantón en el Centro de Gobierno, para exigir soluciones a necesidades fundamentales de los antorchistas de Baja California; su presencia nos asegura que el mensaje llegará al gobernador Francisco Vega De Lamadrid».

Cambiar a México

Enfatizó que la organización a la que pertenece ha logrado obras importantes, «incluso en colonias que son irregulares, se han introducido servicios, como electrificaciones o drenaje en El platanal, Villas del Niño y muchas otras», además de luchar por vivienda para quienes carecen de un techo, «hemos formado colonias como la Unión Antorchista, Villas del Pedregal y otras.»Pero eso no resuelve el problema principal, que es la injusta distribución de la riqueza que producimos entre todos. Necesitamos cambiar estructuralmente el modelo económico y el modelo político que tenemos, necesitamos que se reparta la riqueza necesitamos que el obrero sea mejor pagado", declaró Acosta Montes.

El también Delegado de La Presa Este sostuvo que Antorcha está convencida de que el cambio que se necesita en el país no será impulsado por los partidos políticos actuales, «por eso nuestra invitación al pueblo trabajador es para que se organice, pero no sólo por servicios básicos, sino para cambiar a México, y para cambiar a México necesitamos que el pueblo gobierne y para que el pueblo gobierno necesitamos que se concientice se organize y esté dispuesto a dar la lucha en el terreno que sea necesario», abundó.

Respaldo nacional

A nombre de la Dirección Nacional de Antorcha, Lirio Dení García, se refirió a la agresión física y mediática de la que fueron víctimas los antorchistas, en relación con la ocupación del polígono 6. «Agradezco la presencia del representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, Abraham Ávila, porque ellos dieron la cara para desmentir la acusación de que estábamos invadiendo y señalaron que nosotros estábamos en plena posesión de un derecho otorgado por el Ejido Ojo de Agua».

En ese sentido, enfatizó el respaldo del Movimiento Antorchista Nacional «cada vez que su lucha se vea en dificultades para poderlas sacar adelante y salgan victoriosas en cada una de ellas, sin importar el grado de represión o la cantidad de calumnias de que sean víctimas».

Colorido festejo

Sin música no hay festejo, y el décimo aniversario antorchista fue un motivo para improvisar una pista de baile en la que el grupo Calor norteño puso el ambiente previo. Ya en el evento, una marea de banderas rojas se agitaba mientras presenciaban los bailes de Jalisco presentados por el Ballet In Xóchitl in Cuícatl del Estado de México, quienes más tarde presentaron bailes de Irlanda.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---