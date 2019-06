Celebra el INAH 25 años de su Fototeca en Chihuahua

**La exhibición «Revelar la imagen. 25 años de la Fototeca INAH Chihuahua», se presentará este jueves 27 de junio a las 19:00 horas en Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, con 35 imágenes reveladoras de la historia.

Chihuahua, Chih.- Los ochenta años de existencia del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia, se conjuntan en Chihuahua con los 25 años de su Fototeca en en esta capital, que es un acervo de 27 mil imágenes diversas cuya recopilación, sistematización y estudio han hecho y seguirán haciendo contribuciones a la comprensión de la historia local.

En el anuncio de este aniversario se dio también la noticia de que la exposición estará instalada en la zona de exhibiciones temporales en la Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cutural, y que será precedida por la conferencia «Historia de la fotografía en Chihuahua».

El delegado del INAH en el estado, Jorge Carrera Robles, dijo al respecto que existen muchas fotografías viejas, históricas, que circulan prolijamente en las redes sociales, pero que ese tránsito no siempre resulta para bien, porque en muchas ocasiones sólo se confunde a quien las recibe. No hay información fidedigna, no se da un contexto al expectador y, sobre todo, existen grandes lagunas de información e interpretación histórica. Y para eso, precisamente, existe la Fototeca del INAH, resaltó.

La fototeca del Centro INAH Chihuahua está afiliada al Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), la red más grande de su género en Latinoamérica, institución cuyo objetivo es la conservación de fotografías, acción relacionada con la investigación, difusión y utilización respetuosa de la imagen.

Así, esta fototeca se estableció el 24 de junio de 1994 con la premisa de rescatar fotograías del Chihuahua antiguo e incluir el acervo producido por las investigaciones del Instituto.

FOTOTECA: DÓNDE,

HORARIO, CONTACTO

Este espacio se encuentra en el sótano de Casa Chihuahua, antiguo Palacio Federal, avenida Venustiano Carranza y calle Libertad, en el Centro Histórico de la capital. Abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 15:00 horas (previa cita).

Cerramos los martes, sábados y domingos.

Contacto

Para mayores informes, comunicarse con Jorge Meléndez Fernández, responsable de la Fototeca.

Teléfono: (614) 429-3300 extensión 11740

jc1958@gmail.com

