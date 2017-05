Caso Miroslava: Castigo a responsables, es sólo una promesa del gobernador

**Como promesa gubernamental quedó también la integración de una comisión plural conformada por periodistas para dar seguimiento a las investigaciones y evitar que este crimen quede en la impunidad.

23 de mayo, 22:59 pm

Alejandra Rey/ entrelineas.com.mx

Chihuahua, Chih.- A dos meses de este artero crimen, periodistas denunciaron que las investigaciones para esclarecer los hechos se han quedado en promesas gubernamentales sin resultados claros, pese a que desde la primera semana autoridades comenzaron a declarar que ya se tenía identificados a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Como promesa gubernamental quedó también la integración de una comisión plural conformada por periodistas para dar seguimiento a las investigaciones y evitar que este crimen quede en la impunidad, como más del 90 por ciento de los asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua.

Al menos durante esta administración, se han asesinado a dos trabajadores de medios de comunicación –Miroslava Breach y Adrián Rodríguez- y dos activistas –Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro-, ambos defensores de las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales; esta situación evidencia la ineficiencia del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Además de este mecanismo, queda evidenciado también la falta de avances en la alerta temprana que giró la Secretaría de Gobernación (Segob) para Chihuahua por los ataques a estos dos grupos de la sociedad, según fue señalado durante el mitin para exigir justicia por el crimen contra la periodista que denunció los vínculos entre la política y el crimen organizado, así como los desplazamientos forzados y quien se encontraba investigando el narcolavado en pozos ilegales de agua en varios municipios.

Dentro de esta protesta se habló también de las agresiones y amenazas en contra de reporteros de la fuente policíaca, los cuales fueron amenazados por policías de Aquiles Serdán.

“Hoy queda claro que la prensa como tal, más no sus reporteros y reporteras, ha quedado a deber a la sociedad y por eso la sociedad no se ve reflejada, escuchada ni defendida en los periódicos, en los noticieros de televisión ni de radio, ni en las plataformas digitales”, se señaló dentro del posicionamiento, donde se exigió además medidas necesarias para que el periodismo no sea atacado ni una vez más y se comprometieron a capacitaciones para dar voz a sectores vulnerables.

