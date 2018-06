Campesinos denuncian amenazas por parte de Lety López, alcaldesa de Córdoba

La Crónica de Chihuahua

11 de junio, 19:00 pm

Córdoba, Veracruz.- Campesinos de la Sierra del Gallego, denunciaron públicamente la actitud ilegal de la alcaldesa Leticia López Landero, quien abusando de su puesto público coacciona a quienes asistan a eventos político culturales ajenos a los de su línea política.

“La alcaldesa no quiere que asistamos a eventos políticos culturales, pero a los eventos de campaña que viene realizando su hija Lety Luz, hasta carros manda, y si no vamos, nos amenaza con que no va haber obras para nuestras comunidades y que nos va suspender los apoyos”.

Asimismo, el candidato a diputado federal plurinominal, Samuel Aguirre Ochoa, en su visita a la sierra del gallego, reprobó la actitud de la alcaldesa.

En un evento político cultural, que logró reunir a cientos de campesinos de la comunidad de Lagunilla, hizo público el sentir de los campesinos.

“Yo llegué unas horas antes de que iniciara este evento, y tuve la oportunidad de platicar con varios campesinos de esta región, quienes me informaron algo verdaderamente sorpréndete; donde la señora presidenta municipal, de nombre Leticia López Landeros y su esposo, andan en una actitud total y absolutamente ilegal, irracional, pasando a las comunidades para amenazar a los campesinos y campesinas que se acerquen a este tipo de eventos, los intimidan y tratan de reprimirlos, bajo la orden de si los llegan a ver en este tipo de actos, no los van apoyar, intentando sembrar el miedo para que no asistan a este tipo de eventos”.

Destacó que los actos de campaña que trae la candidata Janeth García Cruz y Samuel Aguirre Ochoa, son distintos de los demás partidos, “nosotros no venimos hacer campaña o demagogia barata; nosotros venimos hablarles con la verdad, de nuestras propuestas, del porque queremos ser diputados y de cómo vamos a resolver las demandas que nos hace la ciudadanía; y algo también importante, es que llevamos cultura a todos los pueblos y colonias, como los bailes que hoy presentaron los jóvenes de la compañía de danza Ollin Yoliztli”.

