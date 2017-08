Buscarán dar servicio de transporte a la Ciudad del Conocimiento

**El problema de la falta de transporte para los estudiantes que deben trasladarse 40 kilómetros hasta el centro educativo, se dio porque el Instituto Tecnológico dejó prestarlo, con el argumento de que no tenía recursos para ello.

La Crónica de Chihuahua

25 de agosto, 08:33 am

Ciudad Juárez, Chih.- El Gobierno del Estado buscará ampliar el servicio de transporte público hacia Ciudad Universitaria y que se atiendan las necesidades de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y de otras instituciones, dijo el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.

El problema de la falta de transporte para los estudiantes que deben trasladarse 40 kilómetros desde la ciudad hasta el centro educativo, se dio porque el Instituto Tecnológico dejó prestarlo, con el argumento de que no tenía recursos para ello.

Al respecto, Galindo Noriega dijo que ya se llegó a un acuerdo con los concesionarios para que amplíen los horarios de servicio y el recorrido de sus unidades en los próximos días.

Sin embargo, el traslado en transporte público tendrá un costo de 8 pesos para cada estudiante ya que el ITCJ ya no podrá seguir subsidiando ese servicio, indicó Ramón Galindo.

“Yo he estado en contacto el ingeniero Lagarda, director del ITCJ, y los muchachos tienen razón, estamos viendo cómo darles el servicio, no en forma gratuita porque el Instituto ya no puede, pero sí a las horas que ellos lo requieren, el servicio (público) se había estado retirando de esa zona muy temprano”, refirió.

El subsecretario indicó que el ampliar el servicio a zonas ubicadas en el extremo de la mancha urbana o periférica, fue uno de los acuerdos con los concesionarios de transporte que se firmó la semana pasada luego de que el Estado les autorizó un incremento de un peso.

“En los siguientes días estará regularizado el servicio, ya no por el ITCJ sino por los concesionarios. Ampliarán el número de autobuses y las horas de servicio porque a la hora de salida de los estudiantes, no tenían forma de transportarse a sus casas. Será una ruta de transporte normal”, agregó.

Sin embargo, los estudiantes por su cuenta, también contemplan ellos mismos contratar unidades exclusivamente para su traslado.

