Buscará Antorcha Querétaro la intervención del Gobierno Federal

**El vocero nacional de la organización, Homero Aguirre Enríquez, dijo que seguirán apostándole al diálogo y a la par buscarán la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto, a fin de dar continuidad a los acuerdos establecidos con el gobernador.

La Crónica de Chihuahua

8 de marzo, 18:00 pm

Querétaro, Qro.- Luego de que la mañana de este miércoles integrantes del Regional Centro Uno del Movimiento Antorchista acudieran de nueva cuenta al Palacio de la Corregidora en busca de un acercamiento con las autoridades estatales, mismos que no encontraron respuesta, el vocero nacional de la organización, Homero Aguirre Enríquez, dijo que seguirán apostándole al diálogo y a la par buscarán la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto, a fin de dar continuidad a los acuerdos establecidos con la administración estatal de Francisco Domínguez Servién.

El vocero indicó que después de dar muestra de voluntad al diálogo y a los acuerdos con el gobierno local, se da paso a los plazos de los tiempos establecidos propiamente con el secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres, «si bien estos aún cuentan con fecha en favor, se estará buscando la intervención del Gobierno Federal con el objetivo de que haya una continuidad en las mesas de trabajo», refirió Aguirre Enríquez.

“En ese inter vamos a buscar alguna intermediación del Gobierno Federal para que a través de su conducto hable con el Gobernador para que nos reciba”.

Acompañado del dirigente estatal, el profesor Jerónimo Gurrola Grave, Guadalupe Orona Urías, dirigente antorchista en Hidalgo, Gloria Brito Nájera, dirigente en la Ciudad de México e integrantes del Comité Estatal, aseveró que el acudir a las instancias como la dirección de Desarrollo Político, la Secretaría de Gobierno e incluso la oficina del mandatario estatal, no fue con afán protagónico sino en la búsqueda de una respuesta de quienes hoy en día han venido fungiendo como intermediarios.

“Por qué lo buscamos, porque los intermediarios que están hablando con nosotros, no los hemos encontrado ya no se han reportado con nosotros y queremos evitar que se diga que fuimos omisos o fuimos soberbios en el peor de casos, y como no nos hablaron pues la problemática se reanuda, las marchas y esa no es esa nuestra postura”.

Aguirre Enríquez dijo que en un plazo de 15 días no reciben respuesta, volverán a tocar las puertas del Gobierno del Estado, “vamos a esperar algunas semanas, porque nosotros no andamos buscando un conflicto, andamos buscando una solución, pero definitivamente la solución no puede ser que abandonemos todo lo que es la representación y las aspiraciones de los queretanos”.

Agregó que la obligación como líderes sociales es reclamar atención de las autoridades hacia la población que están agremiados dentro de la ley en Antorcha.

Dada la falta de respuesta, “no quiero adelantar vísperas, no quiero acelerar los tiempos, estos tiempos que estamos planteando de gestoría y de insistencia, son necesarios así lo vemos nosotros y creemos que así lo deben ver los compañeros de Querétaro y no es un acto ni de cobardía, ni es un acto de desistimiento, nuestro propósito es lograr aquello a lo que la gente tiene derecho”, apuntó el Vocero.

Finalmente el Vocero nacional afirmó que si bien estarán a la espera de que haya apertura por parte del gobierno de Francisco Domínguez y de que haya una continuidad a lo establecido, también advirtió que, “si no hay alguna respuesta, tendremos que organizarnos nuevamente y hacer oír nuestra voz públicamente, que es de lo que luego se quejan algunos actores políticos, pero lo estamos dejando como última instancia”.

