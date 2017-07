Buscan desaforar a Karina Velázquez, operadora de César Duarte

**La involucran en desvío de 14 mdp, en 2015, junto con su mentor, el ex gobernador de Chihuahua, hacia el PRI estatal.

11 de julio, 10:32 am

La Fepade procederá a solicitar el desafuero de la diputada Karina Velázquez, quien es coordinadora de la bancada local del PRI, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y expresidenta del PRI en 2015, a quien se atribuye participación directa en desvíos de recursos públicos de su mentor César Duarte, hacia el PRI estatal.

Diana Karina Velázquez Ramírez, diputada local de Chihuahua y ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, es señalada por participar junto con el ex mandatario, actualmente prófugo y buscado por la Interpol, y cuatro ex funcionarios en el desvío de 14 millones de pesos, retenidos a servidores públicos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, entre otras dependencias, durante el ejercicio 2015, por lo que se buscará quitarle el fuero, con el fin de que enfrente la justicia.

Precisamente siendo presidenta del PRI en el 2015, es la razón de la acusación en su contra, ya que se le imputará así como se hizo con el ex gobernador César Duarte Jáquez por peculado electoral por la módica cantidad de 14 millones de pesos.

Karina Velázquez estaba al frente del PRI cuando César Duarte le quitaba el dinero a los funcionarios de primer, segundo, tercero y cuarto nivel de Gobierno del Estado para “pago” de cuotas a favor del PRI.

Las últimas personas que vieron al ex gobernador César Duarte Jáquez. lo describen como «demacrado». Meseros recuerdan sus propinas de 100 dólares en El Paso, su último refugio conocido.

