Bomberos luchan 10 horas para sofocar mega incendio en Londres

**Al menos 78 heridos siguen hospitalizadas, 18 en estado grave. Las tareas de extinción continuarán durante la noche pero los bomberos no esperan encontrar supervivientes.

14 de junio, 15:13 pm

Un gigantesco incendio envolvió en llamas la madrugada de este martes un edificio de viviendas sociales de 24 plantas al oeste de Londres, causando la muerte de al menos seis personas y 50 heridos además de numerosos desaparecidos.

Un gran incendio en la Grenfell Tower de Londres, un bloque de apartamentos situado en el barrio de Lancaster West, ha dejado al menos 12 muertos y 78 heridos, 18 de ellos en estado grave, según han confirmado Scotland Yard y el Servicio de Ambulancias de Londres. Las autoridades han confirmado que hay personas desaparecidas pero no han querido especificar cuántas.

El balance de víctimas aumentará a lo largo de la operación de rescate que se prolongará «en los próximos días», según la policía británica, que también ha avisado de que el proceso de identificación de las víctimas «llevará un tiempo».

Los bomberos de la capital británica apuntan que las llamas se habrían originado en la segunda planta del edificio y habrían llegado hasta la planta 24. Los equipos de rescate han registrado ya «todo el edificio» y no esperan encontrar más supervivientes aunque las tareas de extinción continuarán durante toda la noche.

La primera dotación llegó en menos de seis minutos al edificio y los bomberos aún siguen trabajando en el edificio para extinguir las llamas y controlar la situación. Las autoridades han descartado que haya riesgo de derrumbe, tras unas comprobaciones sobre la estabilidad de esta torre de viviendas sociales o council flats. La torre Grenfell tenía unos 120 hogares.

Los testigos hablan de las escenas de pánico sufridas durante la madrugada tras desatarse el incendio en un rascacielos de la capital británica.

«Este es un incidente sin precedentes. En mis 29 años como bombera nunca había visto nada de esta magnitud», describía Dany Cotton, líder de la brigada de bomberos que coordina la operación.

Las primeras imágenes del lugar del suceso, que se inició pasadas la una de la madrugada (hora local) muestran a gente con linternas intentando enviar señales de socorro para ser rescatados de sus hogares, rodeados por el fuego. «Solo hay humo negro», comentó un testigo a la BBC.rodeado de algunas personas cubiertas por ceniza que gritaban en estos momentos angustiosos.

Los números del dispositivo de emergencia dan idea de la magnitud de la tragedia. Más de 40 camiones de bomberos con unos 200 efectivos han acudido al rescate para intentar sofocar las llamas y han iniciado un plan de evacuación del edificio. Además, numerosas ambulancias han trasladado a los heridos más graves.

el dispositivo de seguridad ha obligado también a evacuar otras viviendas cercanas como medida de preacaución. Muchos de los vecinos han sido llevados con pocas pertenencias a una iglesia cercana.

«NO SONARON LAS ALARMAS»

Otros afectados han sido evacuados a un polideportivo del Oeste de Londres donde esperan noticias sobre sus vecinos. Uno de ellos, residente en la torre incendiada ha explicado a The Guardian que las alarmas no sonaron cuando empezó el fuego: «Oí que la alarma de humo de mi vecino se apagaba, y no pensé nada. Entonces escuché a un vecino gritar. Tengo suerte de estar vivo porque hay gente que no ha salido del edificio», se lamentó el vecino asegurando que había perdido todo lo que tenía entre las llamas.

Muchos afectados han criticado la falta de información por parte de las autoridades: «No hay coordinación de nadie. La policía no ha venido a hablar con nosotros. No hemos podido darle a nadie ni siquiera nuestros nombres», aclaró otro de los afectados.

Los vecinos habían alertado del riesgo de incendio en el edificio en el pasado. Asimismo, se le recomendó a los residentes que permanecieran en sus casas en caso de que se produjera un fuego.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha descrito el suceso como un «grave incidente» y ha prometido «respuestas» a las dudas sobre los asepectos de seguridad de este edificio.

