Bolivia. Ándate, Evo

**Vivimos en un país donde gobierna un terrible tirano hace 11 años. Sacó a 2 millones de personas de la pobreza y la pobreza se redujo del 34% al 15,1%. La desigualdad entre ricos y pobres se redujo de 128 veces a 60 veces. Debes irte, Evo.

19 de julio, 10:21 am

Javier Espada/ La Resistencia Bolivia

Durante ese tiempo, el régimen mandó construir 3,000 centros de salud de primer nivel y 200 de segundo nivel. Eso significa 1 centro de salud cada 4 días y para 2017 se construirán 46 nuevos hospitales. Debes irte Evo.

Ya que el ignorante no acabó la secundaria obligó construir 4,500 unidades educativas. El analfabetismo se redujo al 5% y el acceso al sistema educativo alcanzó al 85% del total de la población. Para profundizar su periodo de terror no solo dotó de 120,000 computadoras gratuitas para los alumnos, sino que también lo hizo para los maestros y destinó el 14% del presupuesto para educación. Debes irte Evo.

Como no usa transporte público y solo es llevado en costosas limosinas, mandó construir 3 líneas de teleférico con precio subsidiado y se construirán 4 líneas más. Ni que decir con las carreteras, porque bajo su periodo de opresión se asfaltaron nada más y nada menos que 13,000 kilómetros de carreteras a nivel nacional y se está uniendo oriente con occidente, océano atlántico y pacífico con la carretera bioceánica. Debes irte Evo.

Ya que solo viaja en su lujoso jet privado, hizo que redujeran los precios en los pasajes aéreos y todo el mundo pudo viajar a su destino favorito. Debes irte, Evo.

Como el Evaristo no sabe de matemáticas, el PIB se duplicó de 9.5 a 24.6 mil millones de dólares. Se vivieron 11 años seguidos de crecimiento económico y en 2017 se prevé que Bolivia liderará la economía regional. Debes irte Evo.

Una vez que el socialista se hizo millonario, aumentó el salario mínimo nacional en 127%, con esto se sacaron a 2 millones de personas de la pobreza y la pobreza se redujo del 34% al 15,1%. La desigualdad entre ricos y pobres se redujo de 128 veces a 60 veces. Debes irte Evo.

Como el Ego Morales no tiene hogar, mandó construir 20 mil viviendas sociales. En Bolivia 7 de cada 10 tienen vivienda propia. Y dotó de 400 mil títulos de propiedad agraria para garantizar su patrimonio a campesinos. Como el dictadorzuelo no tenía servicios básicos en el campo, incrementó el acceso de agua potable al 85,2% y el 78% de la población cuenta con energía eléctrica. Debes irte Evo.

Durante estos espantosos años, las personas pudieron comprar su primera vivienda, su primer vehículo o viajar por el mundo, pero nos hemos hartado de vivir bien y queremos que te vayas Evo. Queremos volver a esos tiempos donde existían ciudadanos de primera y segunda clase, como las aerolíneas extranjeras. Queremos volver a esas gloriosas épocas cuando no cualquiera podía soñar o ascender de clase social, donde solo unos pocos podían tener acceso a salas de cines VIP, comida chatarra o ropa de marca. Queremos que regresen esos tiempos donde los indios no podían pisar la plaza o las mujeres no accedían al poder político, ni donde todos podían opinar libremente sobre su orientación sexual o ideología política. Queremos que te vayas Evo y no vuelvas, para que cuando gobierne un profesional, de buena familia y apellido conocido que solo beneficie a los suyos, te extrañemos y agradezcamos todo lo que hiciste por este país.

