Bloquea directiva 2016 la auditoría a la Segunda Zona de Beisbol; no entrega comprobantes

**La empresa auditora no ha podido hacer su trabajo, porque no le han dado los comprobantes de gastos y convenios, informó el actual presidente de Dorados, Saúl Rocha Trejo.

La Crónica de Chihuahua

5 de mayo, 18:00 pm

Pedro Enríquez / El Cierre (elcierre.com.mx)

Chihuahua, Chiih.- A unos días de que se cumpla un mes de que debió haber iniciado la auditoría a las cuentas de la administración 2016 de la Segunda Zona de Beisbol, la empresa auditora no ha podido comenzar su trabajo, debido a que no han proporcionado los comprobantes de gastos y convenios, según informó el actual presidente de Dorados, Saúl Rocha Trejo.

“La auditoría, para ser sinceros, y en honor a la verdad, no ha comenzado por parte del auditor que nosotros llevamos al Instituto del Deporte no se le ha entregado todavía ninguna papelería por parte de la administración pasada, por lo cual no se ha podido comenzar el proceso de auditoría”, declaró el presidente de la Segunda Zona.

En respuesta a si hay o no un límite de espera de esos documentos, Rocha Trejo afirmó: “la verdad, no. Nosotros simplemente pedimos que se revisaran las cuentas, creo que la otra parte debe ser la interesada en que esto sea lo más y claro posible, lo cual no se ha hecho, entonces sinceramente, creo que el apuro debe ser de ellos.

¿Mientras tanto, la Segunda Zona no adquiere compromisos?

Es correcto, tampoco nos hemos negado a pagar, pero que sea lo correcto, lo que está demostrable conforme salga en la auditoría y esperamos los resultados.

