Barrales da un golpe a Barbosa y pone a Padierna en Senado

**La presidenta del PRD se reintegró a la Cámara alta, conformó una mayoría y ésta eligió a la sucesora del poblano en la coordinación de la bancada; los barbosistas acusan ilegalidad.

La Crónica de Chihuahua

24 de marzo, 08:37 am

Ciudad de México.- En una jugada de tres bandas, Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), regresó ayer a su curul en el Senado, definió en menos de 24 horas la coordinación de la bancada en la Cámara alta, y sacó de la jugada a Miguel Barbosa.

Sin embargo, aún no termina el conflicto interno que inició hace 16 días, en el que dos bandos de la misma fracción buscan dirigir los trabajos legislativos.

Barrales negoció con tres de sus correligionarios en la bancada para que asistieran ayer a la votación convocada por la vicecoordinadora, Dolores Padierna, quien fue nombrada nuevamente como líder de la fracción.

La estrategia comenzó la noche del miércoles cuando los líderes de las corrientes del PRD se reunieron con Barrales para acordar que ella regresara al Senado con la idea de “fortalecer” a la fracción.

A primera hora, la senadora notificó al presidente de la Cámara alta, Pablo Escudero, que hiciera válido su regreso a partir de ayer mismo. Sin embargo, Barbosa y Raúl Morón, a quien un grupo de perredistas lo nombraron en días pasados como coordinador, calificaron de ilegal el regreso de Barrales.

“Yo lamento que siga violando la ley, el artículo 111 del estatuto del partido hace incompatible las dos funciones, la de Presidenta Nacional y la de legisladora” dijo. Esto provocó que un grupo de 13 integrantes de la bancada, incluidos los seis que ya no son militantes del sol azteca, enviaran un oficio a la Mesa Directiva para ratificar el nombramiento de Raúl Morón como coordinador. Posteriormente, Padierna convocó sólo a los senadores con militancia a llevar a cabo la elección del próximo líder de la fracción parlamentaria, sin incluir a Barbosa por tener suspendidos sus derechos políticos.

A la cita sólo llegaron ocho: Barrales, Padierna, Luis Sánchez, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Iris Vianey Mendoza, Fernando Mayans y Adolfo Romero Lainas. Los tres últimos hasta ayer apoyaban a Barbosa y a Morón.

Por unanimidad eligieron a Padierna y a Mayans como vicecoordinador. “En esta decisión, evidentemente, no participaron los senadores que ya no forman parte de nuestro partido desde hace algún tiempo. Quisiera señalar que he manifestado abiertamente, mi respaldo a Dolores Padierna para que ocupe la coordinación de nuestra fracción por su trabajo y trayectoria”, resaltó Barrales en conferencia.

Aclaró que es legal que ocupe su cargo y el de senadora y antes de tomar esta decisión, consultó a la Comisión Jurisdiccional. Anunció que renunció a su salario de más de 40 mil pesos mensuales como presidenta del PRD y sólo tomará el de 117 mil pesos como senadora y que se mantendrá como legisladora.

En tanto, Padierna mencionó que no expulsará de la bancada a los seis legisladores que ya no son perredistas ni recortará sus prerrogativas.

Además, los invitará a conformar un frente parlamentario de izquierda entre el PRD, Partido del Trabajo, Morena e independientes.

“Convoco a mis compañeras y compañeros senadores a normalizar la vida interna, tanto a los que se fueron del PRD como a los que permanecemos en él”, dijo.

Estos nombramientos fueron considerados como “ilegales” por parte de Barbosa. “Para mí no cambian las cosas, yo sigo siendo el coordinador de la mayoría del Grupo Parlamentario”, dijo Morón, quien agregó que será la Mesa Directiva la que tendrá que determinar cuál de los dos nombramientos es reconocido.

Adelantó que analizarán la posibilidad de presentar algún recurso para que la Comisión Jurisdiccional del PRD analice una presunta violación al reglamento interno por parte de Barrales, al ser dirigente y legisladora el mismo tiempo.

