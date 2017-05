BBVA, Santander y Banamex, entre los investigados por manipulación en mercado de bonos

**Ah, pero que un pobretón no se robe unas latas de atún del supermercado, porque luego luego lo meten en prisión.

16 de mayo, 22:35 pm

Una de las instituciones involucradas ya ha acordado cooperar con la investigación sin precedentes en el mercado de bonos mexicano, que amenaza con sacudir un sector con títulos en circulación por más de 400 mil mdd. Es decir, que el «chivato» no va a tener que pagar multa ni purgar pena ninguna. Ah, pero que un pobretón no se robe unas latas de atún del supermercado, porque luego luego lo meten en prisión.

(Bloomberg) La Comisión Federal de Competencia de México enfoca su investigación en siete bancos por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, según una persona con conocimiento del asunto.

La investigación se centra en los formadores de mercado que pueden comprar deuda del gobierno y empresas estatales en subastas primarias - unidades locales de Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), JPMorgan Chase & Co, HSBC , Barclays, Citigroup y Bank of America, según la persona, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

Algunos de los bancos ya han recibido solicitudes de información relacionadas con la investigación, que podría extenderse a otros participantes en los mercados de bonos primarios y secundarios, dijo la persona.

Una institución ha acordado cooperar con la investigación - anunciada por los reguladores el mes pasado - a cambio de una sanción más leve, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El caso amenaza con sacudir a un mercado local de deuda soberana y cuasi soberana con títulos en circulación por más de 400 mil millones de dólares, mientras los funcionarios investigan si las partes coordinaron ofertas para suprimir los precios e incrementar los rendimientos para los tenedores, lo cual costó al gobierno y a las compañías tasas de interés más altas.

Esta investigación muestra que Cofece, como se conoce al regulador antimonopolio, está ejerciendo su poder semanas después de multar a los mayores fondos de pensiones del país, así como a 11 personas por coludirse para dificultar a los clientes hacer transferencias a sus cuentas.

Cuando anunció la investigación el 19 de abril sin identificar los objetivos, Cofece dijo que el daño a las finanzas públicas «podría ser grave» y señaló que el volumen diario de operaciones en el mercado es de unos 100 mil millones de pesos.

En un correo electrónico a Bloomberg News, Cofece dijo que la agencia hizo los aspectos de la investigación públicos con el objetivo de atraer a informantes y que cualquier entidad investigada no necesariamente cometió un delito.

La portavoz de JPMorgan, Tasha Pelio, el portavoz de Bank of America, Bill Halldin, el portavoz de Barclays, Marc Hazelton, y la portavoz de HSBC, Lyssette Bravo, se negaron a comentar sobre la investigación o decir si sus bancos habían sido contactados por las autoridades.

Las oficinas de prensa de Citibanamex, BBVA y Santander México también se negaron a comentar.

La investigación de México es la más reciente sobre posibles colusiones por parte de los bancos, que han sido multados con varios miles de millones de dólares en todo el mundo por manipular los mercados.

En enero, fiscales estadounidenses acusaron a los trabajadores de algunos de los mayores bancos del mundo de conspirar para coordinar la negociación de dólares y euros y manipular los precios a través de discusiones en una sala de chat electrónica conocida como ’The Cartel’.

La multa más alta de Cofece por prácticas monopólicas es el 10 por ciento de los ingresos anuales de una empresa, un límite que probablemente significa que el daño de la manipulación del mercado puede ser mucho mayor que cualquier sanción que el gobierno recaudaría.

