Azotan tolvaneras a la capital de Chihuahua y a zonas de la entidad

**Habrá rachas de hasta 65 km/h especialmente por la tarde, con mayor presencia en el Norte, Noreste y Centro del estado, con posibles tolvaneras sobre la carretera Ahumada– Ciudad Juárez.

La Crónica de Chihuahua

16 de mayo, 13:00 pm

Chihuahua, Chih.- Fuertes ráfagas de viento de hasta 30 a 35 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 km/h especialmente por la tarde, es lo que está viviendo la entidad y en concreto la capital de Chihuahua, hoy martes.

Este día se registrarán vientos con velocidades de entre 30 a 35 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 km/h especialmente por la tarde, con mayor presencia en las zonas norte, noreste y centro del estado, con posibles tolvaneras sobre el tramo carretero Ahumada – Ciudad Juárez.

Por ello, se reitera la necesidad de que se tomen las precauciones pertinentes, tanto en la ciudad como en los tramos carreteros.

Se recomienda:

*Asegurar puertas y ventanas durante las rachas de viento.

*No acercarse a muros, anuncios espectaculares, cables de luz o cualquier objeto grande que pueda caer con el viento.

*Manejar despacio y con precaución, pues las fuertes rachas de viento podrían desestabilizar el vehículo.

*Retirar de ventanas, cornisas, techos y balcones, objetos que podrían caer al suelo.

*No acudir a zonas arboladas.

*No subir andamios ni azoteas.

*En carretera, conducir con extrema precaución, ya que pueden formarse nubes de polvo y tolvaneras.

*No encender fuego en parques ni terrenos.

*Estar atento a los anuncios de las autoridades de protección civil.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---