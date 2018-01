Ayuntamiento de Campeche esconde más de 11 mdp para albergue cultural

**Después de pretextos y mentiras, el alcalde Quiñones Loeza, astutamente, hasta el 29 de diciembre informó que el Ayuntamiento, en acuerdo con la Secretaria de Finanzas Estatal, “va a devolver a la Federación los 11.7 mdp, porque no se aplicaron a tiempo” (¿!), respuesta que rechazamos por falsa y porque Quiñones Loeza nos quiere dar atole con el dedo.

18 de enero

Al C. Lic. Alejandro Moreno Cárdenas

Gobernador del estado de Campeche

Al C. Lic. Edgar Román Hernández Hernández,

Presidente Municipal de Campeche

Al C. Ing. Jorge Carlos Ramírez Marín,

Pdte. de la mesa directiva, LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

A la opinión pública:

Los antorchistas campechanos, junto con los de todo el país, gestionamos y conseguimos ante la Federación recursos para la construcción de la segunda etapa de las nuevas instalaciones del albergue cultural “Dr. Héctor Pérez Martínez”, ubicado en la Col. “20 de Noviembre”. Se trata de 11.7 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107 (PEF 2017), a través del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, que fueron solicitados y logrados a base de lucha inquebrantable de toda nuestra organización, gracias a la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió desde junio del año pasado esos 11.7 mdp al Gobierno del Estado de Campeche, siguiéndose todos los trámites para que se ejecutaran en la mencionada obra, lo que favorecería la labor de esta institución que lleva más de 20 años ayudando a jóvenes de familias humildes para que no dejen de estudiar por falta de recursos económicos; gracias a esta institución, muchos jóvenes de familias humildes han logrado continuar y concluir sus estudios.

Desde los inicios del año pasado estuvimos en contacto con las dependencias estatales y municipales informándoles de estas gestiones y de los resultados, por lo que podemos decir que las administraciones estatal y municipal, la última está ejecutando la obra, estuvieron al tanto y solamente tenían que seguir las normas y reglas de operación para que estos recursos se aplicaran sin ningún problema, desde junio de 2017 los recursos fueron enviados a Campeche y el gobierno del estado los entregó a la administración municipal, nosotros estuvimos atentos verificando que se siguieran los trámites de licitación, contratación, etc., los cuales se hicieron en tiempo y forma, pero la liberación de los recursos para la obra se retrasaba por parte del H. Ayuntamiento sin ninguna explicación; sólo decían que “todo estaba bien” y el último compromiso del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Jesús Antonio Quiñones Loeza y del Arq. Felipe Antonio Jiménez Silva, Director de Obras Públicas, fue que “a más tardar el 15 de diciembre (de 2017) se entregarían los recursos” y nosotros los antorchistas campechanos creímos que así sería y confiamos en ambos funcionarios.

Pero lamentablemente no fue así, y Quiñones Loeza, ante nuestra insistencia, astutamente, hasta el 29 de diciembre nos informó que el Ayuntamiento, en acuerdo con la Secretaria de Finanzas Estatal, “va a devolver a la Federación los 11.7 mdp, porque no se aplicaron a tiempo” (¿!), respuesta que rechazamos por falsa y porque Quiñones Loeza nos quiere dar atole con el dedo.

Los lineamientos de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, al que pertenece el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, fondo del que vienen los 11.7 mdp, dice en su artículo 22: “La aplicación de los recursos del Fondo se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios”. Y esta ley a su vez, en el artículo 17, dice: “… las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente.

La segunda etapa fue licitada y contratada, es decir está comprometida, desde el 8 de diciembre 2017, antes del plazo que dicta el Artículo en mención, por lo que cae en las consideraciones del mismo y, luego, no es cierto que se deban devolver a la federación ya que, sino de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente. Esto se encuentra documentado en el Expediente 1547403 de la Secretaría de la Función Pública-Construcción de Albergue Cultural (2da. etapa “Dr. Héctor Pérez Martínez”)- de Licitación Pública LOPSRM, para la obra pública de fecha 16/11/2017, en el que se especifica la fecha de inicio del contrato para el 08/12/2017 y fecha estimada de conclusión del contrato el 31/05/2018. La ley es muy clara y solo pedimos que se cumpla, es decir, que se empiece a construir la Segunda Etapa del Albergue Cultural “Dr. Héctor Pérez Martínez”, ya que según el contrato de obra debió empezar el 8 de diciembre, ya llevamos más de un mes de retraso, sólo por la negligencia de funcionarios como el Lic. Jesús Antonio Quiñones Loeza, y del Arq. Felipe Antonio Jiménez Silva.

Es necesario aclarar una maniobra más de los funcionarios aludidos del H. Ayuntamiento en confabulación con la C. P. América del Carmen Azar Pérez, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, sin haber enterado de ello a quienes logramos estos recursos, pese a que estuvimos en contacto permanente y no había razón para ocultárnoslo, fuera de que la ley no les exige que nos notifiquen, el gobierno del estado se dirigió a la federación, en escrito de solicitud de prórroga número SF03/OT/ EPI/0037/2017, en el que la C. P. América del Carmen Azar Pérez, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, solicita, con fundamento en la Cláusula Novena, la prórroga de tiempo para terminar la obra al mes de mayo del 2018, al Lic. A Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

Por lo expuesto arriba, esta solicitud es innecesaria, ya que el plazo es el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente”.

Por ello afirmamos que no es cierto que se deban devolver los recursos y que no es exagerado encontrar sospechosa la situación, considerando que el retraso en la “aplicación de los recursos” son también responsabilidad directa e inexplicable del Ayuntamiento, siendo que nosotros le estuvimos insistiendo constante pero respetuosamente que ya se liberaran para echar a andar la Segunda Etapa.

No hay razón para seguir reteniendo los recursos, al contrario, es urgente que se apliquen ya sin demora, pues llevan más de medio año “descansando”, quien sabe dónde, siendo que su consecución ha sido el resultado de enormes esfuerzos de la gente más humilde de Campeche y de todo el país. Tanto trabajo para traer obras al estado para que se pierdan porque el Ayuntamiento no quiere soltar un dinero que no es suyo, sino de todos los mexicanos que pagamos impuestos, pero sobre todo, que están destinados y etiquetados, con todas las de la ley, para una obra noble y justa, pues la construcción de las nuevas instalaciones del Albergue significan un importante avance para el mejoramiento del modo de vida de los hijos de campesinos y obreros en las colonias y pueblos marginados de Campeche, para quienes representa una verdadera oportunidad, tal vez la única, para superarse a ellos mismos y a sus familias por la vía de la preparación académica.

Por ello, todos los antorchistas de Campeche iniciamos esta campaña de denuncia y de movilizaciones para exigir al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Campeche que abandone esa actitud indolente ante este problema, se liberen los recursos para la construcción de la segunda etapa del Albergue Cultural “Dr. Héctor Pérez Martínez”, se apliquen y se haga la obra, en beneficio de los más necesitados de este estado. Por lo pronto anunciamos un mitin ante el H. Ayuntamiento para el próximo viernes 19 de enero, que quede claro que no es nuestra intención causar molestias a la ciudadanía, pero no nos deja otra salida la ineptitud de algunos funcionarios del H. Ayuntamiento. Solicitamos atentamente al pueblo de Campeche su comprensión y apoyo para que se resuelvan nuestras exigencias, en beneficio del mismo pueblo de Campeche.

“Unión, fraternidad y lucha”

Movimiento Antorchista Comité Estatal de Campeche

