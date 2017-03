Autoridades mexicanas tienen perdidos a 400 niños migrantes centroamericanos

La Crónica de Chihuahua

15 de marzo, 10:30 am

Las autoridades mexicanas ignoran el paradero de unos 400 menores migrantes procedentes de países de Centroamérica, alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Dora Giusti, jefa de protección de Unicef México, explicó que en 2016 llegaron al País alrededor de 30 mil 500 niños y adolescentes centroamericanos, de los cuales 30 mil fueron repatriados y 100 permanecieron en asilo o búsqueda de refugio.

«Hay un grupo que no sabemos en realidad dónde están. No hay información sobre qué ha pasado con ellos, si se están quedando en albergues; esa información no está disponible», alertó en entrevista.

«Es muy difícil que puedan salir de estaciones migratorias, quizá algunos salieron de albergues. El régimen que ahora se utiliza de cuidado es a puerta cerrada en estación migratoria o en albergues del DIF».

Giusti expresó su preocupación sobre esa brecha de información sobre el paradero de los menores, que corre a cargo de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Sistema DIF Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

El Fondo recomendó mejorar la recolección de datos, la coordinación entre dependencias y la homologación de información, a fin de saber lo sucedido con todos los migrantes menores de edad que llegan a México.

Unicef también urgió a que el Estado mexicano mejores sus sistemas de protección para niños migrantes y mexicanos repatriados desde Estados Unidos.

Según cifras proporcionadas por el organismo de Naciones Unidas, en 2016 llegaron a México 18 mil niños migrantes no acompañados y 12 mil niños mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos.

Las Procuradurías de Protección Integral de la infancia en las entidades no cuentan con presupuesto suficiente para operar como lo establece la ley, y los menores de edad siguen siendo enviados a estaciones migratorias, aunque deberían ser protegidos en el DIF.

«Unicef invita a que el proceso de protección sea aplicado y que los niños migrantes reciban todos los cuidados de atención a pesar de su nacionalidad, etnia y raza», pidió Giusti.

