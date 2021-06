Aún no recibe delegada del Bienestar a los usuarios de riego

**No los atiende, a pesar de que Bertha María Alcalde Luján tiene seis meses con el encargo de administrar los programas federales de apoyo a diversos sectores de la población, entre ellos a los productores agrícolas.

César Lozano/

El Diario

Chihuahua, Chih.- A pesar de las duras condiciones para el campo chihuahuense, sobre todo en los distritos de riego de la región centro-sur, los representantes de los productores no han tenido acercamiento con la delegada de Bienestar, encargada de los programas federales en el estado, Bertha María Alcalde Luján.

Así lo confirmó Salvador Alcántar, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), quien confirmó que tampoco les ha llovido aún en la región y no se han modificado las negras expectativas.

’Yo le solicité varias audiencias y nunca me las confirmó, y no hemos tenido ningún acercamiento; todavía no nos ha llovido, puro granizo nos ha caído y esperemos que sí lleguen las lluvias para que se recarguen las presas’.

En reiteradas ocasiones los productores adscritos a los distritos de riego de la región centro – sur han intentado el acercamiento con la funcionaria federal, quien en los hechos ha mantenido la distancia desde el 26 de noviembre, cuando a manera de protesta por los retrasos de pago de Liconsa, derramaron estiércol en las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

Alcántar comentó también que se encuentran pendientes de comenzar la relación con el nuevo gobierno que encabece Maru Campos, a través de su equipo de transición, esperando construir los puentes institucionales adecuados para los fines que la AURECH persigue.