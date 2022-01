Aumentan 460% los contagios de Covid-19 en la CDMX

**Mexiquenses acuden a módulos de detección de la capital del país, pues en su estado son insuficientes.

7 de enero, 07:17 am

El Sol de México

Las fiestas de Navidad y fin de año provocaron un aumento de 460 por ciento en los contagios de Covid-19 en la capital del país, pues de 468 casos registrados diariamente antes del 20 de diciembre, en esta semana se han reportado dos mil 163 cada 24 horas.

Esta situación ha provocado la saturación de quioscos y Centros de Salud, donde acuden cientos de personas para solicitar una prueba gratuita con el fin de detectar Covid-19. Y no sólo llegan capitalinos a formarse, sino que habitantes de los municipios conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan madrugan porque en el territorio mexiquense cerraron sus módulos y ahora sólo están atendiendo en los hospitales.

En la capital del país, en las últimas semanas los contagios por Covid-19 han ido en aumento. Del 18 de diciembre al 5 de enero la Secretaría de Salud local ha reportado 25 mil 372 casos, de los cuales la mayoría ocurrieron en los últimos 14 días.

Del 31 de diciembre al 5 de enero hay 12 mil 978 casos (dos mil 163 diarios en promedio); del 25 al 31 de diciembre se registraron nueve mil 113 (mil 301 diarios), mientras que del 18 al 25 de diciembre hubo tres mil 281 (468.7 cada 24 horas).

De casos activos el 25 de diciembre había dos mil 716; para el 31 de diciembre, seis mil 529; y el 5 de enero se registraron 13 mil 507.

Sin embargo, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud federal sobre los casos activos de Covid-19, las entidades más afectadas de Covid-19 son Ciudad de México con 20 mil 889, Baja California Sur con cinco mil 553, y Estado de México con cuatro mil 898.

Chilangos y mexiquenses saturan quioscos

Desde la madrugada hay quienes llegan a formarse para solicitar una ficha en los módulos de detección de Covid. En la clínica 15 del IMSS, en Iztapalapa, hubo quienes ayer se formaron 12 horas a la espera de una ficha para ser atendidos, unos para consulta y otros para realizarse la prueba Covid; en la explanada de la alcaldía de Gustavo A. Madero desde las 04:00 horas hubo más de mil personas haciendo fila.

Sin embargo, los módulos de atención en la Ciudad de México, ya sean Centros de Salud o quioscos, están saturados no sólo de capitalinos, sino también de personas que provienen de municipios mexiquenses como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Acolman y Atizapán, pues sólo funcionan 71 en todo el estado. Durante el pico de la tercera ola llegaron a instalar 164.

El Sol de México entrevistó a Gabriela Salazar, quien junto con su esposo llegó a la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, desde Acolman. Platicó que ambos tienen síntomas del coronavirus, pero en su municipio no hay lugares donde estén aplicando pruebas gratuitas, ni en los centros de salud.

"Ayer (miércoles) fuimos a buscar y no encontramos, las que hay las cobran los particulares entre 200 y 250 pesos y no podemos pagar eso, mejor venimos a la ciudad", comentó.

Este jueves salieron a las 6:00 horas y llegaron a la explanada de la Gustavo A. Madero, donde alcanzaron las fichas 396 y 397, de las más de mil pruebas que se aplicaron en la demarcación.

"Nomás nos dicen que no hay, que esperemos en Acolman, aquí (Ciudad de México) sí hay muchas prestaciones de servicios. Me gustaría que hubiera pruebas en mi municipio, sería más fácil para no venir hasta acá", dijo.

Su esposo lleva una semana con síntomas y ella apenas dos días, por eso decidieron acudir a la capital mexicana para confirmar que tienen el virus.

"Tengo dolor de cabeza, tos seca, ardor en la garganta; por eso no nos importó venir en moto desde allá", mencionó.

También pasó por lo mismo Daniela Domínguez, aunque no tiene síntomas, pero hace cinco días un familiar, con el que tiene contacto directo, salió positivo.

Ella y su hija llegaron al quiosco de Forum Buenavista, salieron de su municipio, Atizapán de Zaragoza, a las 5:00 horas y llegaron a Buenavista a las 6:30, con esto lograron recibir las fichas 85 y 86, de las únicas 100 que aplican en esta plaza comercial. Pasaron más de seis horas para que fueran atendidas.

Explicó que en su centro de salud ya no alcanzó ficha, pues nomás hacen 50 pruebas y la gente se está formando desde temprano, como en la capital mexicana.

Laura Rojas es habitante de Nezahualcóyotl y comentó que no tiene síntomas, pero en su trabajo le exigen una prueba por eso acudió a Buenavista. La Secretaría de Salud mexiquense señaló que sólo realiza pruebas a personas con síntomas.