Atacan desde México cuenta de Evo Morales en Twitter

El hecho se produjo luego de que Evo Morales llamara a Fox a respetar la democracia en Venezuela, dijo la titular en la red social.

La Crónica de Chihuahua

26 de agosto, 19:36 pm

La cuenta de Twitter del presidente Evo Morales @evoespueblo, fue blanco de un ataque desde México en represalia por sus reflexiones sobre el exmandatario Vicente Fox, según afirmó este sábado la ministra de Comunicación de Bolivia, Gisela López.

El hecho se produjo luego de que Evo Morales llamara a Fox a respetar la democracia en Venezuela, dijo la titular en la red social.

Seguir

Evo Morales Ayma ✔ @evoespueblo

Ex pdte. Fox: no se puede defender la vida y la democracia, y al mismo tiempo, hacerle los mandados a EEUU en su intervencionismo golpista.

17:11 - 25 ago. 2017

225 225 respuestas 1.824 1.824 Retweets 1.499 1.499 me gusta

Información y privacidad de Twitter Ads

“Desde México, trolls y bots orquestados por extrema derecha menosprecian a Bolivia luego de reflexión de @evoespueblo a @VicenteFoxQue”, escribió la ministra de Comunicación.

Seguir

Gisela López Rivas @giselalopez68

Desde México, trolls y bots orquestados por extrema derecha menosprecian a Bolivia luego de reflexión de @evoespueblo a @VicenteFoxQue

20:13 - 25 ago. 2017

23 23 respuestas 102 102 Retweets 70 70 me gusta

Información y privacidad de Twitter Ads

La víspera el presidente boliviano rechazó las amenazas de Fox contra el jefe de Estado de Venezuela y advirtió que si algo le pasara a Nicolás Maduro será su responsabilidad.

“Insinuar hacer renunciar o a matar a un revolucionario, es pensamiento del imperio norteamericano; es delito y magnicidio”, escribió Evo en su cuenta de Twitter.

Golpe económico de Trump contra Venezuela es represalia, atenta contra principios de igualdad soberana e integración de países de la ONU.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 de agosto de 2017

Fox viajó a Caracas el mes pasado para apoyar una consulta promovida por la oposición y ofendió a las autoridades venezolanas, por lo que fue considerado como persona no grata.

A pesar de que el presidente Maduro fue elegido democráticamente por su pueblo, el exmandatario mexicano lo tilda de dictador y en una reciente conferencia lo instó a renunciar para no terminar muerto o en la Corte de La Haya.

“Si algo le pasara al hermano presidente Maduro, será de responsabilidad del exmandatario mexicano Vicente Fox”, advirtió Morales en otro tuit.

25 ago

Evo Morales Ayma ✔ @evoespueblo

A Vicente Fox: insinuar hacer renunciar o a matar a un revolucionario, es pensamiento del imperio norteamericano; es delito y magnicidio.

Seguir

Evo Morales Ayma ✔ @evoespueblo

Si algo le pasara al hermano presidente Maduro, será de responsabilidad del exmandatario mexicano Vicente Fox.

6:16 - 25 ago. 2017

781 781 respuestas 1.711 1.711 Retweets 1.196 1.196 me gusta

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---