Así va el Óscar... conoce quiénes van ganando en la ceremonia

26 de febrero, 19:30 pm

Esta noche se lleva a cabo la edición número 89 de los Premios de la Academia, Oscar, y aquí podrás ver la lista completa de los ganadores de este 2016 que se actualizará en vivo. Como cada año, la ceremonia se realiza en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y fue conducida por el comediante Chris Rock.

Esta ceremonia tiene a “La La Land: Una historia de amor” como una de las favoritas de la noche con un total de 14 nominaciones. Otras de las películas fuertes son sin duda “Manchester junto al mar” y “Luz de Luna”.

Puedes visualizar la lista de nominados dentro de nuestro micrositio, sólo da clic AQUÍ. Revive nuestro minuto a minuto y la cobertura de nuestras redes sociales.

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por “Fences”

Mejor actor de reparto

Mahershala Alí por “Moonlight” (Luz de luna)

Mejor película animada

“Zootopia”

Mejor cortometraje animado

“Piper”

Mejor película en lengua extranjera

“The Salesman” de Irán

Mejor documental

“O.J.: Made in America”

Mejor edición de sonido

“Arrival” (La Llegada) - Sylvain Bellemare

Mejor mezcla de sonido

“Hacksaw Ridge” (Hasta el último hombre) - Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace

Mejor diseño de producción

“La la land”

Mejor diseño de vestuario

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” (Animales Fantásticos y dónde encontrarlos) - Colleen Atwood

Mejor maquillaje y peinado

“Suicide Squad” (Escuadrón Suicida) - Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson

