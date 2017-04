Así actúan grupos violentos financiados por la oposición venezolana

**Ambas imágenes dan cuenta de un sujeto que vestía la misma ropa en dos marchas distintas, demostrando que su objetivo era realizar actos vandálicos.

8 de abril, 22:15 pm

No es la primera vez que las marchas convocadas por la oposición culminan en hechos violentos. Lo mismo ocurrió en el año 2014 cuando se activó el plan La Salida y fueron atacadas sedes de instituciones gubernamentales.

Sectores de la derecha venezolana reinciden en mantener su agenda de violencia en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, situación que se evidenció este sábado durante la marcha que sus dirigentes convocaron hacia el este de Caracas.

En horas de la tarde fue atacada la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, municipio Chacao, estado Miranda (norte) y los responsables del ataque ya fueron detenidos, informó este sábado el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Indicó que estos hechos fueron dirigidos por ciudadanos que participaban en la concentración convocada por la oposición, a quienes se les solicitará la aplicación de medidas judiciales correspondientes. Son los mismos grupos violentos que han salido en las recientes movilizaciones de la oposición.

A través de imágenes difundidas por usuarios de la red social Twitter se evidenció el momento en el que grupos de choque lanzaron objetos contundentes y propiciaron un incendio en esa institución del Estado venezolano.

Estos grupos violentos fueron contratados por el partido opositor Primero Justicia (PJ) para cometer actos vandálicos en la avenida Libertador de Caracas, después de la concentración convocada por la oposición en el este de la ciudad, informó este sábado el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López.

Durante un contacto telefónico con el programa La Hojilla, transmitido por Venezolana de Televisión, el director del Sebin indicó que capturaron al cabecilla y a otros 40 ciudadanos, quienes recibieron 300 mil bolívares para cometer estos delitos por parte de un dirigente del área juvenil del partido opositor Primero Justicia. Las investigaciones continúan y los nombres serán revelados próximamente por las autoridades.

Por segunda vez esta semana, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, llamó a los opositores concentrados en el este de Caracas a ir hasta la Defensoría del Pueblo, ubicada en el centro de la ciudad, cerca de la avenida Bolívar, donde el pueblo chavista realizaba una toma cultural por la paz.

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, indicó que la derecha no solicitó permiso a la alcaldía o al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para ir hasta el centro de la capital, por lo que el objetivo era generar una confrontación.

Desde un principio, estos llamados a movilización hechos por la derecha han estado al margen de la Constitución. Las concentraciones iniciaron el pasado 4 de abril cuando se convocó la primera movilización con el propósito de respaldar a la Asamblea Nacional (AN), con mayoría parlamentaria opositora, en su pretensión de destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aun cuando la AN no tiene facultades para hacerlo.

