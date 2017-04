Aseguran en Cuauhtémoc a niño solo; hace 2 días que no ve a su padre

El menor llegó solo a una casa de Tierra Nueva, en donde pidió ayuda, pues hace tres días que no sabe nada de su padre y no tiene mamá.

30 de abril, 11:30 am

Cuauhtémoc, Chih.- Un niño de alrededor de 8 años fue asegurado por agentes de la policía municipal. El menor llegó solo a una casa de Tierra Nueva, en donde pidió ayuda, pues hace tres días que no sabe nada de su padre y no tiene mamá.

Cerca de las 10 y media de la noche del viernes, Miguel Ángel Millán Rodríguez, de 34 años, pidió la presencia de la policía en las calles 108 y Moctezuma, pues a su casa llegó el niño Iván Cruz Baca, quien le dijo que estaba solo.

Explicó que él no tiene mamá y que a su papá hace días que no lo ve, por lo que al verse solo, pidió el auxilio. Según dijo, vivía cerca de la casa a donde fue la policía, sin embargo al acudir al sitio, sólo hay una vivienda abandonada y los vecinos no lo conocen.

Al verse en tal situación quedó bajo la tutela de la policía municipal.

