Asalto no fue a Casa de Moneda, sino a una tienda: AMLO

**El Presidente aseguró que ya tienen identificados a los presuntos asaltantes y que la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del robo millonario.

La Crónica de Chihuahua

7 de agosto, 19:54 pm

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el robo de 55 millones de pesos a Casa de Moneda, ocurrido ayer por la mañana, se trató de un asalto dirigido a una sucursal, no al organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda.

“Fue un asalto y no precisamente en la Casa de Moneda, sino en una tienda. Ya se tienen identificadas a las personas y está abierta la investigación; tengo entendido que va a atraer el caso la Fiscalía General de la República”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó el robo valuado en más de 50 millones de pesos, entre mil 567 centenarios y relojes de colección. De acuerdo con información oficial, los asaltantes amagaron a un guardia de seguridad privada que resguardaba el lugar y se dirigieron de manera directa a la bóveda sin que hasta el momento haya reporte de personas heridas.

López Obrador dijo que hay algunos avances, pero esperará los resultados de la autoridad investigadora. “Tengo información amplia y suficiente, pero como está la información no creo prudente decir nada, se tienen elementos de prueba de lo que realmente sucedió y esperemos”, dijo. - ¿Pero hay ex funcionarios involucrados? -«Es que no lo puedo decir», respondió. La fábrica de la Casa de la Moneda se ubica en San Luis Potosí.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---