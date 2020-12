Aquí está la Cartelera de la Muestra Nacional de Teatro (virtual)

* Hoy bajo el esquema de transmisión virtual, el Encuentro Nacional de Teatro tiene una historia de 20 años, reuniendo compañías profesionales, semiprofesionales y amateur, provenientes de diversos puntos del país, cada año.

Hoy inicia nuestra Muestra Nacional de Teatro

La Muestra Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista es el resultado de un proyecto cultural, poco difundido o considerado dentro del arte oficial, cuyos alentadores resultados mantienen vivo el espíritu teatral para el pueblo de México, del que surge y al que se dirige. Sin la intención de lograr premios o becas estatales, este proyecto cultural lucha continuamente por mantenerse, mejorarse, ampliarse para que sea accesible a todos, principalmente para aquellos que no van al teatro porque no puede pagarlo.

Con la idea de difundir el teatro para todos, han logrado la conformación del Encuentro Nacional de Teatro desde hace 20 años, reuniendo compañías profesionales, semiprofesionales y amateur, provenientes de diversos puntos del país. Cada compañía participante ha sido creada y es integrada por gente del pueblo con la formación teatral que la organización les ha proporcionado. La emisión anterior reunió a compañías provenientes de 26 estados. Durante dos días se disfrutó en el Teatro La Paz de San Luis Potosí y en Teatro del Instituto Potosino de Bellas Artes de esta fiesta teatral a la que asistieron más de 2 mil campesinos, obreros, amas de casa y estudiantes provenientes de más de 60 comunidades.

El Encuentro Nacional tiene características propias que lo hacen único, las obras están pensadas para su público, el pueblo, sumamente honesto y receptivo, que sabe entregarse a una buena obra y distraerse si ésta no lo atrapa, un espectador libre que retroalimenta inmediatamente a la escena, logrando un diálogo espontáneo claro y directo que no es fácil encontrar en el teatro. Los actores no son estrellas, son actores que se entregan a la representación asumiéndose como compañeros de vida del público, esto permite que exista entre ambos actores y público, una cercanía que favorece la comunicación con el escenario. Sin duda una experiencia que vale la pena vivir y disfrutar como público.

Ante la situación presente, el encuentro pensado para noviembre no fue posible; sin embargo, el compromiso de los grupos culturales y las compañías teatrales del Movimiento Antorchista se ha mantenido, cuidando de sus integrantes con todas las medidas de seguridad, trabajando en línea para seguir preparando trabajos dignos de ser presentados a su público, para dar en estos tiempos de crisis el entretenimiento y aliciente necesario para el pueblo por medio de las redes sociales.

El Encuentro Nacional es una de las actividades más importantes de las compañías estatales de teatro y de la organización que el público extrañaría ahora más que nunca; por lo tanto, en un encomiable esfuerzo prepararon la Muestra Nacional de Teatro para mantener esta tradición, cuidando la salud del público, ésta se realizará de manera virtual, dando la posibilidad de que un mayor número personas puedan acceder de forma gratuita a las obras preparadas por diversas compañías estatales de teatro que durante tres días, el 4, 5 y 6 de diciembre se presentarán virtualmente a su público y a todos aquellos que quieran acercarse a ver el resultado del proyecto cultural del Movimiento Antorchista Nacional. Sin duda esta es una gran oportunidad continuar disfrutando de las representaciones a las que su público está acostumbrado y para que aquellos que aún no las han disfrutado en vivo, puedan disfrutarlas y reconocer el trabajo teatral de los participantes.

