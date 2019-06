Aprendices no deben entrar a estadísticas de empleo: expertos

**Los aprendices no deben entrar a estadísticas de empleo: no cubren cargas laborales, como seguridad plena (vivienda y ahorro para el retiro. pago de ISR, etc.), pero AMLO los quiere meter a fuerza para que su cifra de empleo en mayo (a la baja) no se vea tan fea.

21 de junio, 09:29 am

**Este tipo de programas no cubren cargas laborales, por ejemplo, la seguridad social plena (vivienda y ahorro para el retiro), explican.

María Del Pilar Martínez Y Jorge Monroy/

El Economista

Incorporar los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida a los datos del empleo formal que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no contribuye a ver el comportamiento real del mercado de trabajo porque, pese a que realizan una actividad en la economía, no cubren cargas laborales como son: seguridad social plena (vivienda y ahorro para el retiro) y el pago de ISR, estimaron especialistas.

Aun cuando hay 500,000 jóvenes vinculados con una empresa, “no son trabajadores, no forman parte de las plantillas laborales de las empresas, y no pueden ser considerados como empleos nuevos, sólo se trata de una capacitación”, afirmó Ricardo Martínez Rojas, especialista laboral de De la Vega & Martínez Rojas.

De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, los becarios que perciben un ingreso, otorgado por el gobierno de 3,600 pesos mensuales y atención médica, cuentan con los requisitos para ser considerados como trabajadores, aun así “no se contabilizan en los datos de empleo”, pero podría estar provocando una tasa de remplazo en las cifras del empleo formal, dijo en conferencia de prensa.

“El programa que dura un año y que no es solamente de certificación y de capacitación, sino les va a dar un certificado de experiencia laboral, nos va a permitir incorporarlos a la cifra de empleo formal, ese es el objetivo también. Hoy están identificados”, explicó.

“Cargas laborales no son equiparables”

Mientras la Secretaría de Trabajo y Previsión Social paga por cada becario inscrito en el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 69 pesos para que tenga acceso a la salud, una empresa que inscribe a un trabajador debe pagar 28.15% de cuotas obrero patronales.

Las cargas patronales son distintas según el salario; sin embargo, hay una contribución importante de la Iniciativa Privada al IMSS, refirió José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC.

En ese sentido, el director del IMSS sostuvo que las finanzas del instituto no se han visto afectadas, porque no hay un desplome en el empleo, y por el contrario mantienen un superávit, hasta el mes de mayo, de 3,000 millones de pesos; el ingreso es del orden de 138,000 millones de pesos, lo cual es 5.5% superior en términos reales a lo reportado en el mismo periodo del año anterior.

Dijo que “mayo es complicado para la creación de empleos porque hay una disminución de crecimiento a partir de los ciclos de producción en el campo; además de que se considera que en mayo se da el reparto de utilidades y las empresas contratan poco”.

Robledo sostuvo que no han sumado al reporte ningún empleo vinculado a los apoyos sociales y agregó que los 303,545 puestos de trabajo que se han creado en los primeros meses de la administración están por arriba 20.76% del promedio de las últimas tres administraciones.

AMLO «tiene otros datos»: ¿los ninis en entrenamiento engruesan el monto de «creación de empleos»?

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las cifras que ofreció el IMSS, las cuales indican que en mayo se crearon 3,983 nuevos empleos en el país, lo que equivale a una caída de 88% respecto de los creados en el mismo mes del 2018.

En Palacio Nacional, el mandatario federal dijo tener otra información sobre el comportamiento del empleo en el país; argumentó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un padrón de casi 481,000 jóvenes que cuentan con Seguro Social y no fueron tomados en cuenta en el informe del IMSS. Sostuvo que dicho programa representa un empleo formal para los jóvenes inscritos.

“Hay 481,000 jóvenes inscritos también en el Seguro, que si se suman cambian completamente el informe o el resultado”, argumentó. “Me estoy reservando, porque quiero informar el día 1 de julio, porque quiero demostrar con datos duros que está bien la economía, que hay empleos, que están mejorando los salarios, que hay control de inflación, que se está fortaleciendo el peso”.

