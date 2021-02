Apagón masivo en el norte de México: Monterrey, Juárez y Chihuahua entre las ciudades afectadas

**El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este apagón, que afecta a unas 400 mil personas, se dio a raíz de la tormenta invernal en el norte del país, aunque, aseguró, "será temporal" y descartó cualquier probabilidad de boicot.

La Crónica de Chihuahua

15 de febrero, 10:39 am

Chihuahua, Chih.- En la mañana de este 15 de febrero, diversos internautas reportaron falta de energía eléctrica en el centro de Monterrey, Nuevo León y en varios municipios del área metropolitana como Guadalupe, San Nicolás, y Apodaca, así como en algunas zonas de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

A las 08:16 horas, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó por medio de su cuenta de Twitter lo siguiente:

“La CENACE Informa Debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión, a las 7:48 h se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga. Por lo que, el @CenaceMexico se encuentra instrumentando el restablecimiento. Se continuará informando el avance de este”, indicó en redes sociales.

No fue hasta una hora después, las 09:15 horas, que la dependencia reportó la recuperación de aproximadamente 30% de la carga eléctrica en el norte del país.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en un comunicado de prensa que el recorte eléctrico se dio tras la suspensión del suministro de gas natural por parte de Texas, Estados Unidos a la Comisión.

Detalló que “ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad, comenzaron hoy cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos, en la zona norte del país que afectaría centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León.”

En el documento explicó que el suceso se dio por la entrada del vórtice polar al país norteamericano, el cual originó recortes y volatilidad en los precios del gas natural. Esto orilló a su gobierno a declarar estado de emergencia y priorizar el suministro de dicho recurso, así como de energía eléctrica, a los hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico en las áreas afectadas.

La Comisión aseguró que desde el pasado 12 de febrero, se informó y solicitó al CENACE la declaratoria de Estado Operativo de Alerta: “Desde el viernes 12 de febrero del presente, CFEnergía notificó a sus EPS de Generación y éstas a su vez al CENACE, la escasez e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios de gas.”, explica la dependencia en el documento.

En resolución a la actual falta de energía eléctrica en México, indicó que, apoyado en las reservas de gas natural, la CFE se encuentra inyectando el recurso a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones. Asimismo, puso a disposición toda la energía proveniente de otras fuentes de generación al CENACE, el cual trabaja en el restablecimiento y normalización de suministro desde los Estados Unidos.

AMLO culpa a la falta de gas natural

El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que este apagón, el cual, está afectando a 400 mil personas, se dio a raíz de la tormenta invernal en el norte del país, sin embargo, aseguró que será temporal y descartó cualquier probabilidad de boicot.

“Este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua es por la tormenta invernal, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal y vamos a estar informando en el transcurso de día para que se restablezca. (...) Sostenemos que no va a durar mucho. Hoy vamos a informar bien sobre este asunto.”, señaló durante su conferencia matutina.

Frente al recorte eléctrico, el CENACE hizo un llamado a las y los habitantes de los estados del norte de país a reducir el uso de energía eléctrica no prioritaria durante las siguientes horas, esto debido a los efectos del Frente Frío 35.

“CENACE Informa Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del Norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional con ayuda de todos sus usuarios para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores. Agradecemos el apoyo de toda la ciudadanía ante esta contingencia. Se continuará informando al respecto.”, señaló en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la Cruz Roja Mexicana Nuevo León pidió a la ciudadanía manejar con cuidado y proporcionó los números telefónicos de emergencia.

“IMPORTANTE. Se reporta apagón en el centro de Monterrey, recuerda manejar con precaución Emergencias : 911 Cruz Roja : 8114771477.”, se lee en una publicación en su cuenta de Twitter.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey anunció en la misma plataforma la suspensión momentánea del servicio y el cierre de las estaciones.

