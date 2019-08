Anuncian festejo en Morelia con más de 50 mil antorchistas

** “El problema más grande que existe en nuestro país no es la corrupción, esta es un problema grande, enorme, sin embargo, hay otro problema de mayor alcance que es la fuente de todos los problemas que vive nuestro país y es la pobreza, la injusta distribución de la riqueza".

La Crónica de Chihuahua

20 de agosto, 12:48 pm

Morelia, Mich. – Con motivo de los preparativos que ha estado realizando el Movimiento Antorchista Nacional para festejar sus 45 años de vida, integrantes del Regional Occidente del país, encabezados por el líder en Michoacán y diputado local en el Congreso del Estado, Omar Carreón Abud, anunciaron en rueda de prensa estar listos para el evento político-cultural de dicho regional, el cual se celebrará el próximo domingo 25 de agosto en el estadio Venustiano Carranza, de la capital michoacana.

En este encuentro con la prensa, estuvieron presentes los líderes estatales que conforman el regional: Eduardo Campos Flores, Héctor Hugo Villegas Severiano, Marcos Pérez García y Luis Enrique López Carreón, líderes en los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Colima, respectivamente; así como Anayantzy Córdova Díaz, integrante del Comité Estatal, y Deyanyra Córdova Díaz, corresponsable del trabajo estudiantil.

Carreón Abud, mencionó que el primer evento de los festejos del Movimiento Antorchista se realizó el pasado 11 de agosto en el estado Alfonso Lastras, de San Luis Potosí, y que después del evento en Morelia, seguirán las concentraciones en lo que resta del año en Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Puebla y la Ciudad de México, por lo que se espera reunir un total de 500 mil mexicanos en dichas celebraciones político-culturales.

El líder antorchista mencionó que durante 45 años la organización social ha luchado por obras y servicios para la gente más pobre y olvidada a lo largo y ancho de la República, sin embargo, dejó claro que el Movimiento Antorchista no se encarga de ejecutar los recursos obtenidos a través de las gestiones, sino que son las autoridades gubernamentales correspondientes quienes lo hacen, desmintiendo de esta manera las acusaciones que se le han hecho a la organización al tacharla de intermediaria en cualquier tipo de apoyo en efectivo o en obras públicas.

“Nosotros podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado como una organización de la sociedad civil que no tiene ningún subsidio por parte de ningún gobierno municipal, estatal ni federal. Hemos beneficiado no solo a la población antorchista; cuando se logran las obras y los servicios, se beneficia a toda la población que vive alrededor de la obra o servicio que logramos. Por eso, conmemoramos 45 años de éxito haciendo varias concentraciones que demuestran y demostrarán el compromiso, la entrega, la hermandad, la lucha a mediano y largo plazo, y la capacidad para llevarla adelante”, agregó.

Mencionó que la pobreza ha ido avanzando en nuestro país, por eso, dijo, el Movimiento Antorchista se ha planteado la posibilidad de influir en la política nacional, ya que aunque es una organización gestora, no es suficiente para combatir de raíz la pobreza, motivo por el que se ha propuesto avanzar y crecer hasta tener la fuerza suficiente para convertirse en un partido político de alcance nacional que logre manejar la política económica para combatir la pobreza que padecen millones de mexicanos.

“El problema más grande que existe en nuestro país no es la corrupción, esta es un problema grande, enorme, sin embargo, hay otro problema de mayor alcance que es la fuente de todos los problemas que vive nuestro país y es la pobreza, la injusta distribución de la riqueza. Por eso nosotros nos proponemos acabar con la pobreza, lo que, por lo que hemos visto, no entra en el plan de trabajo de la Cuarta Transformación. Si no se ataca el origen de la pobreza no se podrá acabar con la corrupción, por eso nosotros hemos dicho que se necesita una política donde haya empleo para todos, salarios bien remunerados, obras y servicios para la población más necesitada y una política fiscal progresiva. Esas son las perspectivas de nuestra organización y queremos darlo a conocer a la opinión pública de todo el país”, finalizó Carreón Abud.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---