Anuncian el Oktoberfest en el Lago Arareko

**Será los días 6 y 7 de octubre en el Lago de Arareko y sus inmediaciones. Participarán bandas locales como Technicolor Fabrics, Little Jesús, Wet Baes, Sotomayor, Felipe el Hombre, Edna and the Musicians, etc.

La Crónica de Chihuahua

10 de julio, 15:00 pm

Chihuahua, Chih.- El gobierno estatal convocó a los chihuahuenses a asistir a la segunda edición del Oktober Fest los días 6 y 7 de octubre en el Lago de Arareko y sus inmediaciones.

El talento de las mejores bandas musicales locales, nacionales e internacionales se fusionará en un escenario de naturaleza pura, los días 6 y 7 de octubre, durante la celebración de la segunda edición del Oktober Creel 2017.

Las actividades se realizarán de las 2:00 de la tarde a las 2:00 de la madrugada, en el Lago de Arareko, informó Armando Rodríguez Ramírez, presidente del Comité Organizador.

A la edición pasada, efectuada en el 2016, asistieron 2 mil 600 personas. Para este año se espera una cantidad similar y una derrama económica mínima de 2 millones de pesos.

De acuerdo con la información emitida, participarán bandas locales como Technicolor Fabrics, Little Jesús, Wet Baes, Sotomayor, Felipe el Hombre, Edna and the Musicians, Vikingos del Norte, Tetas Lazzer, Junk as People, Zenith, Alamo Country Band, Sr Trigger, Frankus y DJ Rangel.

Asimismo, habrá paseos en cuatrimoto, caballo y bicicleta, así como carreras de lancha para apoyar a los ejidatarios del Lago.

