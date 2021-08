Anuncia la UCD movilizaciones en defensa de los presos políticos por el agua

**Van a acudir en próximos días a los tribunales federales en Chihuahua capital, para asegurarse de que se haga justicia.

La Crónica de Chihuahua

17 de agosto, 16:23 pm

José de Jesús Nava Macías

Chihuahua, Chih.- La Unión Campesina Democrática (UCD) sigue en la defensa de los presos políticos de la lucha por el agua. En las próximas semanas es posible que se resuelva una petición de amparo en los Tribunales, y esta organización ya prepara una acción de protesta para dar un mensaje al Juez al que se le solicitó que otorgue ese amparo.

Por ello, Jesús Emiliano García, líder de esta organización, anunció que se va a comenzar a convocar a los ciudadanos de la zona Centro-Sur y de todo el estado, ya que han estado preguntando integrantes de esta organización de Namiquipa, Gómez Farías, Buenaventura, Cuauhtémoc, Santa Isabel, Gran Morelos por el seguimiento del caso de los presos políticos con el tema del agua.

“Vamos a estar trabajando para hacer una actividad de presencia en los Tribunales Federales los cuales se ubican entre la Mirador y la Cantera para hacernos presentes, todavía no tenemos la fecha precisa de la audiencia donde se va a resolver esta petición, pero vamos a manifestarnos, porque no estamos de acuerdo en que se esté aplicando esta impartición de justicia selectiva, en la que por una parte se han cometido delitos mayores que lo que aconteció en la zona centro y no se ha actuado por parte del Gobierno Federal, seguiremos señalando que nuestros compañeros, tanto los que tienen casi un año presos de La Cruz, como el compañero Andrés Valles presos políticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para quienes exigimos su libertad inmediata ya que no son luchadores de un interés privado, particular, sino, de un interés colectivo”, explicó.

Agregó que, debido a estas acciones de la federación -el haberse robado el agua de las presas- ya se están sufriendo los primeros impactos, uno de ellos es la baja producción de forrajes, así como la falta de empleos que cada año se ocupan por los cultivos que se establecen, y que ahora solo son 3 hectáreas las que se permitió establecer cultivos, por la baja cantidad de agua que hay en las presas. Esto dio como resultado un impacto económico y social negativo, porque ya está tronada la economía.

“Estamos de acuerdo en el cumplimiento del Tratado de 1944, pero debe ser priorizando el interés de los habitantes de la zona y para ellos vamos a seguir luchando para poder defender nuestro derecho al agua”, finalizó.